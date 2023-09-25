Браташ о поражении от «Трактора»: «Хотел бы подправить официальную статистику, которая дает 26:26 по броскам. На самом деле 34:22 в пользу «Лады»

Олег Браташ не согласился со статистикой КХЛ по матча с «Трактором».

проиграла со счетом 0:1 в овертайме в матче Фонбет чемпионата .

– Мы, как всегда, искали пути к победе, но не нашли. Очко, которое мы завоевали, трудовое – мы его заслужили.

Хотелось бы немножко подправить официальную статистику.

Не знаю, кто ей занимается в лиге, если на самом деле 34:22 в нашу пользу по броскам в створ, а официальная статистика выдает 26:26.

– Почему Скотт Космачук пропустил этот матч?

– Он заболел, – сказал главный тренер «Лады» .