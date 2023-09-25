Браташ о поражении от «Трактора»: «Хотел бы подправить официальную статистику, которая дает 26:26 по броскам. На самом деле 34:22 в пользу «Лады»
Олег Браташ не согласился со статистикой КХЛ по матча с «Трактором».
Лада проиграла со счетом 0:1 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Мы, как всегда, искали пути к победе, но не нашли. Очко, которое мы завоевали, трудовое – мы его заслужили.
Хотелось бы немножко подправить официальную статистику.
Не знаю, кто ей занимается в лиге, если на самом деле 34:22 в нашу пользу по броскам в створ, а официальная статистика выдает 26:26.
– Почему Скотт Космачук пропустил этот матч?
– Он заболел, – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ.
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