Браташ о поражении от «Трактора»: «Хотел бы подправить официальную статистику, которая дает 26:26 по броскам. На самом деле 34:22 в пользу «Лады»

Теги Лада Трактор Олег Браташ КХЛ Скотт Космачук Хоккей

Олег Браташ не согласился со статистикой КХЛ по матча с «Трактором».

Лада проиграла со счетом 0:1 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Мы, как всегда, искали пути к победе, но не нашли. Очко, которое мы завоевали, трудовое – мы его заслужили.

Хотелось бы немножко подправить официальную статистику.

Не знаю, кто ей занимается в лиге, если на самом деле 34:22 в нашу пользу по броскам в створ, а официальная статистика выдает 26:26.

– Почему Скотт Космачук пропустил этот матч?

– Он заболел, – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ.

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2 комментария

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Niyaz niyaz
Даааа это сильно меняет дело
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Crenk
С реализацией лишнего неважно ситуация обстоит
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