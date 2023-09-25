Кравец о том, не хотел ли взять тайм-аут при счете 1:3 в игре с «Автомобилистом»: «Период закончился 1:3? Значит, все правильно я сделал»

Михаил Кравец не считает, что «Авангард» надломился в матче с «Автомобилистом».

Команда проиграла со счетом 1:5 в игре Фонбет чемпионата .

« » уступил 0:3 во втором отрезке матча при счете бросков 5:17.

– Вам не показалось, что психологически ваша команда после второй шайбы надломилась?

– Мне вообще никогда ничего не кажется. Могу уверенно сказать, что никто не надломился.

Продолжали играть и опять создали несколько моментов. И чисто индивидуальная ошибка при построении привела к выходу «один в ноль».

– Не хотели ли использовать тайм-аут после третьего гола? Потому что было две шайбы за 30 секунд, и потом Мэйсек в теории мог четвертую забить.

– Период закончился 1:3?

– Да.

– Значит, все правильно я сделал, – сказал главный тренер «Авангарда» на пресс-конференции.

Кравец об 1:5 от «Автомобилиста»: «Индивидуальные ошибки, не выполнение игрового задания. «Авангард» почему-то решил бросать шайбу к себе в зону во 2-м периоде»