Кравец о том, не хотел ли взять тайм-аут при счете 1:3 в игре с «Автомобилистом»: «Период закончился 1:3? Значит, все правильно я сделал»

Теги Авангард Автомобилист КХЛ Михаил Кравец Хоккей

Михаил Кравец не считает, что «Авангард» надломился в матче с «Автомобилистом».

Команда проиграла со счетом 1:5 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

«Авангард» уступил 0:3 во втором отрезке матча при счете бросков 5:17.

– Вам не показалось, что психологически ваша команда после второй шайбы надломилась?

– Мне вообще никогда ничего не кажется. Могу уверенно сказать, что никто не надломился.

Продолжали играть и опять создали несколько моментов. И чисто индивидуальная ошибка при построении привела к выходу «один в ноль».

– Не хотели ли использовать тайм-аут после третьего гола? Потому что было две шайбы за 30 секунд, и потом Мэйсек в теории мог четвертую забить.

– Период закончился 1:3?

– Да.

– Значит, все правильно я сделал, – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец на пресс-конференции.

Кравец об 1:5 от «Автомобилиста»: «Индивидуальные ошибки, не выполнение игрового задания. «Авангард» почему-то решил бросать шайбу к себе в зону во 2-м периоде»

3 комментария

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Большое сердце Неймара
по его последним вью, он словно не далёкий. игры нет. какой подряд матч уже терпим поражение.
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Alter Ego
Михаил, может, как человек вы и хороший, но как тренер вы 0. Надоело уже смотреть, как вы на лавке постоянно в ужасе обтекаете.
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Павлик Морозов
уйди сам!!!
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