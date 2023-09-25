Ротенберг о выезде СКА: «Живем в самолете, нам не привыкать. Уже образуются хороший иммунитет, закалка, смекалка»

Роман Ротенберг высказался после матча против «Адмирала» (2:1).

– Хотел бы отметить болельщиков. Полные трибуны, отличная атмосфера.

Мы старались играть по заданию, где-то не все получалось сегодня, но ребята молодцы, вырвали победу. Командная победа. Есть над чем работать, работаем дальше.

Огромная благодарность команде и нашим болельщикам.

– У вас продолжается выезд. Впереди Новосибирск, Сочи, Минск. Как будете готовить команду к таким перелетам?

– Мы живем в самолете, нам не привыкать. Закалка нужна. У нас уже образуются такой хороший иммунитет, закалка и смекалка, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

СКА выиграл 3-й матч подряд после серии из 5 поражений