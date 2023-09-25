Ротенберг о выезде СКА: «Живем в самолете, нам не привыкать. Уже образуются хороший иммунитет, закалка, смекалка»
Роман Ротенберг высказался после матча против «Адмирала» (2:1).
– Хотел бы отметить болельщиков. Полные трибуны, отличная атмосфера.
Мы старались играть по заданию, где-то не все получалось сегодня, но ребята молодцы, вырвали победу. Командная победа. Есть над чем работать, работаем дальше.
Огромная благодарность команде и нашим болельщикам.
– У вас продолжается выезд. Впереди Новосибирск, Сочи, Минск. Как будете готовить команду к таким перелетам?
– Мы живем в самолете, нам не привыкать. Закалка нужна. У нас уже образуются такой хороший иммунитет, закалка и смекалка, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Сейчас выезд на самый дальняк - побеждаем, закаляемся, смекаем что к чему, работаем, выезд - хорошо.
В чём "Л"- логика? Это вопрос риторический, можно на него не отвечать (С) К/Ф "Профессия - следователь"
Вот кто живёт в самолётах.