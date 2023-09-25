Ротенберг о выезде СКА: «Живем в самолете, нам не привыкать. Уже образуются хороший иммунитет, закалка, смекалка»

Теги СКА болельщики КХЛ Роман Ротенберг Адмирал Хоккей

Роман Ротенберг высказался после матча против «Адмирала» (2:1).

– Хотел бы отметить болельщиков. Полные трибуны, отличная атмосфера. 

Мы старались играть по заданию, где-то не все получалось сегодня, но ребята молодцы, вырвали победу. Командная победа. Есть над чем работать, работаем дальше.

Огромная благодарность команде и нашим болельщикам.

– У вас продолжается выезд. Впереди Новосибирск, Сочи, Минск. Как будете готовить команду к таким перелетам?

– Мы живем в самолете, нам не привыкать. Закалка нужна. У нас уже образуются такой хороший иммунитет, закалка и смекалка, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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33 комментария

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Bartez1986
ну да, только СКА летает. все остальные на игры в соседний двор ездят
+47
0
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BVB Ultras
Может быть скинемся бедному, но самобытному клубу из Петербурга на отель?
+19
0
+19
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Pasha0403
Ответ Марсель Объелся
А смекалка тут каким боком?
серебрякова на иванова, чем не смекалка?!)
+16
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+16
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viktorpavlov70
Ответ Bartez1986
ну да, только СКА летает. все остальные на игры в соседний двор ездят
Ну все без закалки и смекалки летают. Я бы даже сказал бессистемно)))
+13
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+13
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jqzn88xn6n
Разблокированы новые умения: закалка и смекалка
+10
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Сергей Кот
закал очка и смекал очка что надо))
+5
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Bartez1986
ну да, только СКА летает. все остальные на игры в соседний двор ездят
🤣+
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Andy93
У нас уже образуются такой хороший иммунитет, закалка, смекалка, скакалка, скалка, рыбалка, каталка, качалка, мигалка и асексуалка! Раунд! - сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
+4
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+4
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Daishi
Его речи выглядят, как потуги нейросети на основе толкового словаря. Шаг 1 - Иммунитет, Шаг 2 - ассоциативное слово к "Иммунитет" - Закалка, Шаг 3 - фонетически близкое, либо созвучное слово к "Закалка" - Смекалка...))
+3
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Melnikov1968
Динамо тоже сейчас совершает выездное турне, однако не слышно чтобы Кудашов говорил о том, что команда живёт в самолёте. Ротенберг постоянно хочет показать какую-то исключительную особенность своей команды, но увы, таковой не наблюдается. И надеяться на то, что этот тип замолкнет хотя бы на неделю не приходится.
+3
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Марсель Объелся
А смекалка тут каким боком?
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Pitts
На старте сезона у Романа выезд на гораздо более короткие и удобные расстояния - мешал побеждать, ломал систему, выезд - зло.

Сейчас выезд на самый дальняк - побеждаем, закаляемся, смекаем что к чему, работаем, выезд - хорошо.

В чём "Л"- логика? Это вопрос риторический, можно на него не отвечать (С) К/Ф "Профессия - следователь"
+3
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ftw2002@yandex.ru
Ответ jqzn88xn6n
Разблокированы новые умения: закалка и смекалка
Следом будут сноровка, тренировка
+3
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Всё знаю
Адмирал с Амуром должны привет ему передать)))
Вот кто живёт в самолётах.
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Серый
Униженный Задоровым гордо не замечает правду
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Реваль Кабиров
веселые истории в журнале для мальчишек и девчонок " как закалялась чемпионская команда "
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Basil Poliduris
Ответ Марсель Объелся
А смекалка тут каким боком?
Вырвалось случано
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Bud Hockey Best
закалка, смекалка, рыбалка, считалка....
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йозе марино
он ещё и в частушку лезет, не талантливый человек не талантив во всём..
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FCKUZBASS
как запел!!! иммунитет к плохому льду вырабатывает!
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Pb-SE
Ответ MikhaL
Главное, чтобы пары не образовались в этом долгом полете вдали от дома.
Это называется "звенья" , а не "пары"
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Jaguarrr
Могут на автобусе ездить, в чем проблема. У Йозе наверняка и автобус имеется, иначе, он бы не был Йозе.
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Pb-SE
Прорвали блокаду- переехали жить в самолёт.
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Виктор Войнов
Этот экспириенс безызбежно закончится
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Олег Соколов
Новые тактические новинки,от Йозе Марино)))
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