Светлов о проблемах «Адмирала»: «Самый легкий путь – сделать Серебрякова крайним. В прошлом сезоне оборона работала чище»

Сергей Светлов высказался о проблемах Никиты Серебрякова в «Адмирале».

В 5 матчах нового сезона 27-летний голкипер потерпел 4 поражения в 5 играх при 91,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,78 (в прошлом сезоне было 94,4% и 1,79 соответственно).

– Для « », как и для «Амура», очень важно брать домашние очки. Обе дальневосточные команды начали с затяжных гостевых серий, но они не были критичны, поскольку команды готовились к сезону именно на Западе. Теперь они вернулись на Дальний Восток, пошла первая акклиматизация в сезоне – и именно сейчас будет показательный отрезок.

– Что с Серебряковым?

– С Никитой Серебряковым также уже работал – в том же «Адмирале». Прошлый сезон показал, что это один из лучших вратарей КХЛ, к тому же он находится в самом расцвете сил, 27-28 лет – идеальный возраст.

Думаю, это самый легкий путь – сделать крайними лидеров, того же Серебрякова. Но в «Адмирале» в прошлом сезоне чище работала оборона – и таких нагрузок, как на первом выезде этого чемпионата, на вратаря практически не выпадало.

Вообще роль голкиперов в современном хоккее – огромная. Посмотрите на из « », который в прошлом сезоне намучился с травмами, или на Подъяпольского из «Лады», который перезагружает свою карьеру. Серебряков – из этого списка вратарей, делающих разницу и определяющих командный результат, – считает бывший тренер клуба из Владивостока.