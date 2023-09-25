Карандин о Курьянове: «Менеджер-новичок в условиях цейтнота закрыл в «Авангарде» вакансии, нашел приличного легионера Спунера»

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ Юрий Карандин Райан Спунер Сергей Бойков Хоккей

Юрий Карандин высказался о гендиректоре «Авангарда» Антоне Курьянове.

«У «Авангарда» внимательно слежу за работой молодого менеджера Курьянова, он популярная фигура в нашем регионе. Мне понравилось, как этот менеджер-новичок летом в условиях цейтнота закрыл в своей команды вакансии, нашел, в частности, приличного легионера Спунера.

Вот и сейчас после дерби [с «Сибирью»] Курьянов, видимо, увидел проблему в обороне – и сразу выменял в московском «Динамо» защитника Бойкова. Мало кому в КХЛ удается такая оперативная селекция», – сказал почетный вице-президент ФХР.

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