Спунер набрал очки во всех 7 матчах за «Авангард». У заменившего Найта форварда 10 баллов в активе
Райан Спунер набирает очки в каждом матче за «Авангард».
Канадский центрфорвард отметился результативной передачей в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Сибири».
Райан Спунер поучаствовал в голевой атаке в большинстве, которую завершил броском Рид Буше.
Спунер набрал очки во всех семи проведенных играх за «Авангард». На его счету 10 (3+7) очков.
Райан пополнил состав «ястребов» перед началом сезона, заменив Корбана Найта, расторгнувшего контракт с клубом.
2 комментария