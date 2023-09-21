Спунер набрал очки во всех 7 матчах за «Авангард». У заменившего Найта форварда 10 баллов в активе

Райан Спунер набирает очки в каждом матче за «Авангард».

Канадский центрфорвард отметился результативной передачей в игре Фонбет чемпионата против « ».

поучаствовал в голевой атаке в большинстве, которую завершил броском Рид Буше.

Спунер набрал очки во всех семи проведенных играх за « ». На его счету 10 (3+7) очков.

Райан пополнил состав «ястребов» перед началом сезона, заменив Корбана Найта, расторгнувшего контракт с клубом.