13 188 зрителей посетили 2-й матч между «Аризоной» и «Лос-Анджелесом» в Австралии

Теги болельщики Лос-Анджелес Аризона НХЛ Кэм Тэлбот NHL Global Series Андре Туриньи Хоккей

13 188 зрителей посетили 2-й матч между «Аризоной» и «Лос-Анджелесом» в Австралии.

Таким образом, показатель посещаемости второй выставочной игры в Мельбурне оказался немного выше, чем у первой. 

Вчера на матч пришли 13 097 зрителей. 

«Атмосфера была невероятная. Две подряд игры с аншлагом – это просто невероятно», – сказал вратарь «Кингс» Кэм Тэлбот.

«Хоккейных фанатов здесь оказалось куда больше, чем я думал. Я этого не ожидал. Повсюду встречал людей в свитерах клубов НХЛ», – сказал главный тренер «Койотис» Андре Туриньи. 

«Аризона» и «Лос-Анджелес» в итоге обменялись победами – 5:3 и 2:3. Клубы НХЛ впервые провели игры в Австралии и в целом в Южном полушарии. 

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3 комментария

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kaplanido
Иммигранты, сэр
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Restart Serdobsk
ну всё... теперь кхл свой матч в ответ проведёт на южном полюсе
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Антон Никитин
Ответ kaplanido
Иммигранты, сэр
Австралия в целом мигрантская страна. они и их потомки там 99% населения
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