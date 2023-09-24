13 188 зрителей посетили 2-й матч между «Аризоной» и «Лос-Анджелесом» в Австралии.

Таким образом, показатель посещаемости второй выставочной игры в Мельбурне оказался немного выше, чем у первой.

Вчера на матч пришли 13 097 зрителей.

«Атмосфера была невероятная. Две подряд игры с аншлагом – это просто невероятно», – сказал вратарь «Кингс» Кэм Тэлбот.

«Хоккейных фанатов здесь оказалось куда больше, чем я думал. Я этого не ожидал. Повсюду встречал людей в свитерах клубов НХЛ», – сказал главный тренер «Койотис» Андре Туриньи.

«Аризона» и «Лос-Анджелес» в итоге обменялись победами – 5:3 и 2:3. Клубы НХЛ впервые провели игры в Австралии и в целом в Южном полушарии.

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