Двукратный победитель ЮЧМ Кердилес погиб, попав в аварию на мотоцикле. 36-му номеру драфта НХЛ-2012 было 29 лет

Двукратный победитель ЮЧМ Ник Кердилес погиб, разбившись на мотоцикле.

Бывшему форварду системы « » было 29 лет.

«Мы убиты горем, узнав новости о Нике Кердилесе, который погиб сегодня утром в аварии на мотоцикле.

Ник был первым игроком из округа Оранж, сыгравшим за «Дакс» в 2017 году. Приносим глубочайшие соболезнования его семье и близким», – говорится в заявлении клуба.

Кердилес, дважды выигравший ЮЧМ со сборной США U18, был выбран «Анахаймом» на драфте НХЛ-2012 под общим 36-м номером.

В НХЛ за «Дакс» он провел всего 3 матча. В АХЛ в его активе 181 игра и 107 (47+60) очков. Последним клубом Кердилеса была «Манитоба» в сезоне-2018/19.