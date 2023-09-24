Двукратный победитель ЮЧМ Кердилес погиб, попав в аварию на мотоцикле. 36-му номеру драфта НХЛ-2012 было 29 лет

Теги происшествия Анахайм НХЛ Драфт НХЛ АХЛ сборная США U18 Ник Кердилес ЧМ по хоккею юниорский Хоккей

Двукратный победитель ЮЧМ Ник Кердилес погиб, разбившись на мотоцикле.

Бывшему форварду системы «Анахайма» было 29 лет. 

«Мы убиты горем, узнав новости о Нике Кердилесе, который погиб сегодня утром в аварии на мотоцикле.

Ник был первым игроком из округа Оранж, сыгравшим за «Дакс» в 2017 году. Приносим глубочайшие соболезнования его семье и близким», – говорится в заявлении клуба. 

Кердилес, дважды выигравший ЮЧМ со сборной США U18, был выбран «Анахаймом» на драфте НХЛ-2012 под общим 36-м номером. 

В НХЛ за «Дакс» он провел всего 3 матча. В АХЛ в его активе 181 игра и 107 (47+60) очков. Последним клубом Кердилеса была «Манитоба» в сезоне-2018/19.

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