40% билетов на выставочные матчи НХЛ в Мельбурне были проданы в других штатах Австралии

40% билетов на матчи НХЛ в Мельбурне были проданы в других штатах Австралии.

«Аризона» и «Лос-Анджелес» стали первыми командами НХЛ, приехавшими в Австралию. В первом выставочном матче в рамках NHL Global Series «Койотис» одержали победу со счетом 5:3 (посещаемость составила 13 097 зрителей), вторая игра проходит сегодня.

Игры принимает Rod Laver Arena в Мельбурне (штат Виктория) – стадион, на котором проходит теннисный турнир «Большого шлема» Australian Open.

Министр спорта и туризма Виктории Стив Димопулос сообщил, что 40% билетов на матчи приобрели жители других штатов.

Отмечается, что болельщики приехали из разных регионов страны, включая Тасманию.

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