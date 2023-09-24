40% билетов на выставочные матчи НХЛ в Мельбурне были проданы в других штатах Австралии
40% билетов на матчи НХЛ в Мельбурне были проданы в других штатах Австралии.
«Аризона» и «Лос-Анджелес» стали первыми командами НХЛ, приехавшими в Австралию. В первом выставочном матче в рамках NHL Global Series «Койотис» одержали победу со счетом 5:3 (посещаемость составила 13 097 зрителей), вторая игра проходит сегодня.
Игры принимает Rod Laver Arena в Мельбурне (штат Виктория) – стадион, на котором проходит теннисный турнир «Большого шлема» Australian Open.
Министр спорта и туризма Виктории Стив Димопулос сообщил, что 40% билетов на матчи приобрели жители других штатов.
Отмечается, что болельщики приехали из разных регионов страны, включая Тасманию.
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