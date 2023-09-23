13 097 зрителей пришли на выставочный матч «Аризоны» и «Лос-Анджелеса» в Австралии. Кули принес победу «Койотис», забив в падении после спинорамы
13 097 зрителей посетили матч «Аризоны» и «Лос-Анджелеса» в Австралии.
Команды НХЛ впервые провели выставочный матч в Австралии в рамках NHL Global Series.
Игра состоялась на Rod Laver Arena – стадионе, на котором проходит теннисный турнир «Большого шлема» Australian Open.
«Койотис» обыграли «Кингс» – 5:3. Автором победной шайбы стал 3-й номер драфта НХЛ-2022 Логан Кули.
19-летний нападающий отличился в результате сольного прохода – в падении после спинорамы.
«Мы не влезаем в такие истории, не проведя достаточного количества исследований и не убедившись, что в этом есть смысл. Мы считаем, что Австралия – это хороший рынок для нас», – сказал вице-президент НХЛ Дэвид Пропер.
ESPN показывает в Австралии от 3 до 5 матчей лиги в неделю.
Отмечается, что в 2022 году на Австралию пришлось в общей сложности 7,7 млн посещений цифровых платформ НХЛ – 7-е место среди всех стран за исключением Канады и США.