13 097 зрителей пришли на выставочный матч «Аризоны» и «Лос-Анджелеса» в Австралии. Кули принес победу «Койотис», забив в падении после спинорамы

Теги выставочные матчи Лос-Анджелес Аризона НХЛ NHL Global Series Логан Кули Хоккей

13 097 зрителей посетили матч «Аризоны» и «Лос-Анджелеса» в Австралии.

Команды НХЛ впервые провели выставочный матч в Австралии в рамках NHL Global Series

Игра состоялась на Rod Laver Arena – стадионе, на котором проходит теннисный турнир «Большого шлема» Australian Open.

«Койотис» обыграли «Кингс» – 5:3. Автором победной шайбы стал 3-й номер драфта НХЛ-2022 Логан Кули.

19-летний нападающий отличился в результате сольного прохода – в падении после спинорамы. 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Балабанов
Ответ Montenegro Serbian
Не, ну забавно, конечно, провести матч НХЛ в Австралии.....но всё-таки ЗАЧЕМ? Вроде это очевидно бесперспективный рынок для развития и популяризации хоккея в целом и НХЛ в частности. Ну где Австралия и где хоккей?
Из летнего топика на эту тему.

«Мы не влезаем в такие истории, не проведя достаточного количества исследований и не убедившись, что в этом есть смысл. Мы считаем, что Австралия – это хороший рынок для нас», – сказал вице-президент НХЛ Дэвид Пропер.

ESPN показывает в Австралии от 3 до 5 матчей лиги в неделю.

Отмечается, что в 2022 году на Австралию пришлось в общей сложности 7,7 млн посещений цифровых платформ НХЛ – 7-е место среди всех стран за исключением Канады и США.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий