13 097 зрителей пришли на выставочный матч «Аризоны» и «Лос-Анджелеса» в Австралии. Кули принес победу «Койотис», забив в падении после спинорамы

13 097 зрителей посетили матч «Аризоны» и «Лос-Анджелеса» в Австралии.

Команды НХЛ впервые провели выставочный матч в Австралии в рамках .

Игра состоялась на Rod Laver Arena – стадионе, на котором проходит теннисный турнир «Большого шлема» Australian Open.

«Койотис» обыграли «Кингс» – 5:3. Автором победной шайбы стал 3-й номер драфта НХЛ-2022 Логан Кули.

19-летний нападающий отличился в результате сольного прохода – в падении после спинорамы.