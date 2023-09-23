Выставочный матч НХЛ. «Лос-Анджелес» и «Аризона» сыграют в Австралии. Начало – в 07:05 по московскому времени

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«Лос-Анджелес» сыграет против «Аризоны» в Австралии.

Команды встретятся в рамках NHL Global Series. «Кингс» и «Койотис» проведут два выставочных матча в Мельбурне.

Первый состоится 24 сентября, второй – 25 сентября.

Игры примет Rod Laver Arena – стадион, на котором проходит теннисный турнир «Большого шлема» Australian Open.

Выставочный матч НХЛ

Мельбурн, Австралия

АризонаЛос-Анджелес – 07:05

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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