Выставочный матч НХЛ. «Лос-Анджелес» и «Аризона» сыграют в Австралии. Начало – в 07:05 по московскому времени
«Лос-Анджелес» сыграет против «Аризоны» в Австралии.
Команды встретятся в рамках NHL Global Series. «Кингс» и «Койотис» проведут два выставочных матча в Мельбурне.
Первый состоится 24 сентября, второй – 25 сентября.
Игры примет Rod Laver Arena – стадион, на котором проходит теннисный турнир «Большого шлема» Australian Open.
Выставочный матч НХЛ
Мельбурн, Австралия
Аризона – Лос-Анджелес – 07:05
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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