Выставочный матч НХЛ. «Лос-Анджелес» и «Аризона» сыграют в Австралии. Начало – в 07:05 по московскому времени

«Лос-Анджелес» сыграет против «Аризоны» в Австралии.

Команды встретятся в рамках NHL Global Series. «Кингс» и «Койотис» проведут два выставочных матча в Мельбурне.

Первый состоится 24 сентября, второй – 25 сентября.

Игры примет Rod Laver Arena – стадион, на котором проходит теннисный турнир «Большого шлема» Australian Open.

Выставочный матч

Мельбурн, Австралия

– – 07:05

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.