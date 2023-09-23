Крикунов о словах Ротенберга про блокаду Ленинграда: «Мы обязаны рассказывать молодому поколению про такие события, чтобы знали, как трудно может быть и как из трудностей нужно выбраться»

Теги СКА Владимир Крикунов КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Владимир Крикунов приветствует слова Романа Ротенберга о блокаде Ленинграда.

Победу над «Северсталью» со счетом 4:1 главный тренер СКА сравнил с прорывом блокады Ленинграда.

«Я не понимаю, зачем вы про это спрашиваете. Ветераны СКА, сам Роман все давно объяснили – я читал их высказывания.

Тут нет сравнения, такие примеры нужны молодым хоккеистам, особенно тем, кто не знает историю. Мы не то что должны – мы обязаны рассказывать молодому поколению про такие события, чтобы люди знали, как трудно может быть и как из этих трудностей нужно выбраться», – заявил заслуженный тренер России.

Ротенберга критикуют за сравнение блокады Ленинграда с игрой СКА. Он объяснился, но не извинился

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12 комментариев

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Виктор Тимошков
У нас там вроде есть комитет по этике. Могли бы объяснить начинающему финскому тренеру всю некорректность таких высказываний.
+27
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+27
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J-12
как же смешно читать, как они выгораживают своего хозяина
+24
0
+24
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ЦСКА1960
Ну конечно,это ведь Ротенберг сказал, а не какой-нибудь иноагент. Значит всё правильно, и никакой дискредитации.
+20
0
+20
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Nikita1981
Ротенберг сказал абсолютно кощунственную вещь. Те, кто его защищают, либо глупы, либо ангажированы.
+8
0
+8
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Деревянная рука
Упомяни в подобном ключе блокаду какой нибудь иногент вони бы было на год вперед
+6
0
+6
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Алексей Каракорум
Он без работы что ли сейчас? очень активно нализывает последнее время.
+5
0
+5
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Melnikov1968
И какая здесь связь с хоккеем??? Крикунов стал подхалимом Ротенберга. Пожилой человек, много повидавший на своём веку становится посмешищем.
+4
0
+4
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мик джагер
вроде взрослый человек, и такую пургу несёт...
+1
0
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Истину Глаголящий
Ответ Виктор Тимошков
У нас там вроде есть комитет по этике. Могли бы объяснить начинающему финскому тренеру всю некорректность таких высказываний.
Кто ж его посадит?(с)
+1
0
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Руслан Мухамадиев
Ответ Алексей Каракорум
Он без работы что ли сейчас? очень активно нализывает последнее время.
Да, старый пердун оказался никому не нужен.
+1
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Александр Невский
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Правильно сказал Крикунов , мы должны рассказывать про нашу историю молодому поколению и про Бандеровцев с жёлтой тряпкой . А если не будем рассказывать то вырастут в России Миколки и Тараски.
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