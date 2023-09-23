Крикунов о словах Ротенберга про блокаду Ленинграда: «Мы обязаны рассказывать молодому поколению про такие события, чтобы знали, как трудно может быть и как из трудностей нужно выбраться»

Владимир Крикунов приветствует слова Романа Ротенберга о блокаде Ленинграда.

Победу над «Северсталью» со счетом 4:1 главный тренер СКА сравнил с прорывом блокады Ленинграда.

«Я не понимаю, зачем вы про это спрашиваете. Ветераны СКА, сам все давно объяснили – я читал их высказывания.

Тут нет сравнения, такие примеры нужны молодым хоккеистам, особенно тем, кто не знает историю. Мы не то что должны – мы обязаны рассказывать молодому поколению про такие события, чтобы люди знали, как трудно может быть и как из этих трудностей нужно выбраться», – заявил заслуженный тренер России.

Ротенберга критикуют за сравнение блокады Ленинграда с игрой СКА. Он объяснился, но не извинился