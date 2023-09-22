Защитник «Спартака» Кин: «Счастлив, что вернулся в Москву. Я уже сроднился с городом. Чувствую себя в безопасности»
Защитник «Спартака» Джоуи Кин счастлив вернуться в Москву.
8 сентября столичный клуб сообщил о подписании однолетнего контракта с 24-летним американцем, выступавшим за красно-белых в прошлом сезоне.
«Решение вернуться в «Спартак» я принял быстро, и я просто счастлив, что вернулся в Москву. Я уже сроднился с Москвой и стал близок со многими людьми здесь, мне понравился прошедший год.
Поэтому вернуться было в некотором роде несложно. Мы просто ждали многих событий, у меня были дела с семьей дома, так что я просто хотел разобраться со всем. И когда пришло время, я вернулся назад.
В Москве чувствую себя в безопасности. Никто меня не отговаривал от возвращения, я здесь для того, чтобы играть тут в хоккей», – сказал Кин.
3 комментария