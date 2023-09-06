Плющев о поражениях ЦСКА на старте: «Мешает дело Федотова. Оно отвлекает от игры, психологически давит, забирает эмоции»
Владимир Плющев считает, что поражения ЦСКА на старте связаны с делом Федотова.
Армейцы потерпели 2 поражения – от «Ак Барса» (2:5) и «Металлурга» (2:4) – в 3 играх нового Фонбет Чемпионата КХЛ.
Вратарь Иван Федотов вышел на лед в матче за Кубок Открытия, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ. В играх с «Адмиралом» (4:1) и «Металлургом» он остался в запасе.
– Вы – воспитанник ЦСКА, переживаете из-за двух поражений родного клуба?
– В предсезонных играх ничего не говорило о том, что у ЦСКА возникнут проблемы. В августе команда выглядела сбалансированно, были видны сыгранные сочетания, перспективно смотрелось большинство.
Но начался регулярный чемпионат – и многие позитивные моменты ушли. Ладно Казань, один из фаворитов сезона, но ЦСКА по игре не смотрелся лучше и других соперников – «Магнитки» и «Адмирала». Это один из сюрпризов на старте.
– Как этот сюрприз объяснить?
– На мой взгляд, ЦСКА мешает дело Федотова. Оно отвлекает от игры, психологически давит, забирает эмоции. Это бросается в глаза.
Плюс не нужно забывать, что ЦСКА последним вышел из отпуска. Была короткая предсезонка, а тут три игры за пять дней. Год назад армейцы тоже медленно вкатывались в чемпионат, но тогда такого тяжелого старта команда все-таки избежала, – сказал заслуженный тренер России.
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