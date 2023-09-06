Плющев о поражениях ЦСКА на старте: «Мешает дело Федотова. Оно отвлекает от игры, психологически давит, забирает эмоции»

Теги Ак Барс Металлург Мг ЦСКА Владимир Плющев Сергей Федоров КХЛ Адмирал Иван Федотов Хоккей

Владимир Плющев считает, что поражения ЦСКА на старте связаны с делом Федотова.

Армейцы потерпели 2 поражения – от «Ак Барса» (2:5) и «Металлурга» (2:4) – в 3 играх нового Фонбет Чемпионата КХЛ.

Вратарь Иван Федотов вышел на лед в матче за Кубок Открытия, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ. В играх с «Адмиралом» (4:1) и «Металлургом» он остался в запасе. 

– Вы – воспитанник ЦСКА, переживаете из-за двух поражений родного клуба?

– В предсезонных играх ничего не говорило о том, что у ЦСКА возникнут проблемы. В августе команда выглядела сбалансированно, были видны сыгранные сочетания, перспективно смотрелось большинство.

Но начался регулярный чемпионат – и многие позитивные моменты ушли. Ладно Казань, один из фаворитов сезона, но ЦСКА по игре не смотрелся лучше и других соперников – «Магнитки» и «Адмирала». Это один из сюрпризов на старте.

– Как этот сюрприз объяснить?

– На мой взгляд, ЦСКА мешает дело Федотова. Оно отвлекает от игры, психологически давит, забирает эмоции. Это бросается в глаза.

Плюс не нужно забывать, что ЦСКА последним вышел из отпуска. Была короткая предсезонка, а тут три игры за пять дней. Год назад армейцы тоже медленно вкатывались в чемпионат, но тогда такого тяжелого старта команда все-таки избежала, – сказал заслуженный тренер России. 

7 комментариев

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newhood@icloud.com
А с каких времен кони Магнитку за соперника не считают? Со времен купленного финала?
+13
-2
+11
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ЧакЧак
плохому танцору тоже мешает
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Vovchik333
При всём уважении, дело Федотова из игроков давит разве что на самого Федотова. Вся эта ситуация с ним абсолютно дурацкая, но точно не помеха для игры. Ну проиграли и проиграли, наверстают еще.
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Eugn_eugn
Да чего на этом Федотове свет клином сошелся ? Далеко не лучший вратарь, даже среди росийских, на баночку его.
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Семен Бабцов
Да на кого оно там давит? Игры были с крепкими командами, ничего удивительного.
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*BG*
Ответ newhood@icloud.com
А с каких времен кони Магнитку за соперника не считают? Со времен купленного финала?
А за сколько Магнитку купить можно? Зачем пятую точку рвать, если можно, оказывается, просто купить победу у соперника?
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