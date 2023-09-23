Коваленко о Задорове: «Московский мажор – с пляжа Америки, подхихикивая, как дурачок, – с налета расставил диагнозы. Ты не был на Родине много лет и учишь жизни 140-миллионную страну»

Андрей Коваленко считает, что Никита Задоров не вправе поучать Россию.

28-летний защитник «Калгари» выступает в Северной Америке с 2012 года.

«В меру своих сил помогаю людям Донбасса, бываю в Луганске, в Харьковской области, но при этом все равно стараюсь уходить от политических заявлений.

Слишком сложная и болезненная тема! А тут московский мажор – с пляжа Америки, подхихикивая, как дурачок, – с налета всем расставил диагнозы. Коллегам, сборной России, ее хоккею, стране.

Ты не был на Родине много лет, не общаешься со своими родителями, не можешь разобраться даже в своей семье, – и при этом учишь жизни 140-миллионную страну.

Откуда при нулевом жизненном опыте столько самоуверенности и высокомерия?» – задался вопросом олимпийский чемпион и бывший депутат Государственной думы.

Задоров о Ротенберге-тренере: «Это цирк, но об этом никто не говорит – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться»

Задоров о сборной России: «За ЧМ-2014 дали мерседесы и по $400 000 каждому и сказали: «Два дня, чтобы снять наличными». Нужно было реабилитироваться за ОИ. А канадцам IPad давали»