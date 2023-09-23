Коваленко о Задорове: «Московский мажор – с пляжа Америки, подхихикивая, как дурачок, – с налета расставил диагнозы. Ты не был на Родине много лет и учишь жизни 140-миллионную страну»

Теги Калгари Андрей Коваленко НХЛ Никита Задоров Политика Хоккей

Андрей Коваленко считает, что Никита Задоров не вправе поучать Россию.

28-летний защитник «Калгари» выступает в Северной Америке с 2012 года. 

«В меру своих сил помогаю людям Донбасса, бываю в Луганске, в Харьковской области, но при этом все равно стараюсь уходить от политических заявлений.

Слишком сложная и болезненная тема! А тут московский мажор – с пляжа Америки, подхихикивая, как дурачок, – с налета всем расставил диагнозы. Коллегам, сборной России, ее хоккею, стране.

Ты не был на Родине много лет, не общаешься со своими родителями, не можешь разобраться даже в своей семье, – и при этом учишь жизни 140-миллионную страну.

Откуда при нулевом жизненном опыте столько самоуверенности и высокомерия?» – задался вопросом олимпийский чемпион и бывший депутат Государственной думы. 

Задоров о Ротенберге-тренере: «Это цирк, но об этом никто не говорит – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться»

Задоров о сборной России: «За ЧМ-2014 дали мерседесы и по $400 000 каждому и сказали: «Два дня, чтобы снять наличными». Нужно было реабилитироваться за ОИ. А канадцам IPad давали»

17 комментариев

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Bartez1986
а судье, которому голову сотряс, помогаешь?
+28
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papadok
То ли дело гражданин США Николай Коваленко. Поиграет за Торпедо и поедет тихо-мирно в Колорадо. Интересно, а сын бывшего депутата ГД в российской армии служил? А то, пока в штаты не сбежал, может, его в Северодвинск упаковать?
+16
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Павел Мельников
Ну себя самого Коваленко считает подходящим человеком, чтобы "учить жизни россиян". Иначе депутатом бы не стал.
+16
-6
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Барин
Эк Коваленко понесло, от 140 миллионов вещает...
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AlbertoRa
Что же патриот Коваленко смотрит иноагента Дудя? Если он хочет слышать то, что хочет, то первые каналы по тв именно для него. Не более
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Andrew Sports New
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Депутат, сидящий на халявной огромной ЗП, нажиматель на кнопки учит жизни россиян.
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Rammstein2010
Ответ Vićtor Diaź
Коваленко, в бытность игроком-тафгаем, очень много напропускал Ударов в голову. Отсюда все его интервью и то, что он повернут на z
Справедливости ради - он не был тафгаем
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adekvat11
Ответ AlbertoRa
Что же патриот Коваленко смотрит иноагента Дудя? Если он хочет слышать то, что хочет, то первые каналы по тв именно для него. Не более
Например, хочет рассмотреть проблему со всех сторон, а не однобоко
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Vićtor Diaź
Коваленко, в бытность игроком-тафгаем, очень много напропускал Ударов в голову. Отсюда все его интервью и то, что он повернут на z
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Bleffinho
дело в том, что Задоров приехал из одной страны, в которой ничего не сделал и делать не собирается, в другую, в которой ничего не сделал и делать ему никто и не даст, зарабатывает на индустрии развлечения, которая была полностью выстроена без его участия, т.е. просто пользуется организованной вокруг жизнью, но имея благодаря индустрии развлечении популярность, начинает рассказывать как правильно жить, а как неправильно, как должны быть организованы вещи, а как нет. А может Задоров для начала сам попробует что-нибудь полезного сделать, чтобы потом рассказывать, как нужно жить? это ведь про вкус борща или кино рассуждать - это вещи посерьёзнее и посложнее
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counsel
Ответ AlbertoRa
Что же патриот Коваленко смотрит иноагента Дудя? Если он хочет слышать то, что хочет, то первые каналы по тв именно для него. Не более
разве первый канал не один?
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