Никлас Бэкстрем: «Вашингтон» не хочет снова пропустить плей-офф – это непозволительно. Будет важный сезон, я готов на 100%»

Никлас Бэкстрем заявил, что «Вашингтон» настроен на выход в плей-офф НХЛ.

Форвард «Кэпиталс» поделился мыслями о подготовке команды в тренировочном лагере.

«Думаю, многие из хоккеистов нашей команды рады вернуться, приступить к тренировкам. Мы расстроены из-за итога прошлого сезона.

Не хотим снова пропустить плей-офф. Это непозволительно. Вижу много желания у ребят в раздевалке и в том, как мы подходим к сезону. Думаю, это будет очень важный сезон.

Я готов на 100 процентов. Этим летом сделал все, что мог. Усердно работал и очень рад быть в тренировочном лагере.

Я люблю этот клуб, город и болельщиков. Очень рад вернуться и играть в хоккей», – сказал нападающий Никлас Бэкстрем.