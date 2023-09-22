Саша Хмелевски: «Салават» четыре матча забрасывает одну шайбу или меньше. Надо найти, как забивать»

Саша Хмелевски подвел итоги матча «Салавата» против «Автомобилиста» (0:1).

– Мы уже четыре матча [в сезоне] забрасываем одну шайбу или меньше, надо найти, как забивать.

– «Салават Юлаев» – одна из наименее бросающих по воротам команд в лиге. Почему так?

– По статистике я не скажу, но в половине матчей мы играем на большой финской площадке. Логично, что на ней будет меньше бросков.

– Во втором периоде были проблемы с выходом из своей зоны. С чем это связано?

– Нужно фокусироваться, чтобы не давать сопернику выбегать в контратаки. Нужно не давать убегать, для защитников это тяжело, вратарь тоже устает. Так что надо найти, как это нейтрализовать, – сказал форвард «Салавата Юлаева» Саша Хмелевски.