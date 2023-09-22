Саша Хмелевски: «Салават» четыре матча забрасывает одну шайбу или меньше. Надо найти, как забивать»

Теги Салават Юлаев Автомобилист КХЛ Саша Хмелевски Хоккей

Саша Хмелевски подвел итоги матча «Салавата» против «Автомобилиста» (0:1).

– Мы уже четыре матча [в сезоне] забрасываем одну шайбу или меньше, надо найти, как забивать.

– «Салават Юлаев» – одна из наименее бросающих по воротам команд в лиге. Почему так?

– По статистике я не скажу, но в половине матчей мы играем на большой финской площадке. Логично, что на ней будет меньше бросков.

– Во втором периоде были проблемы с выходом из своей зоны. С чем это связано?

– Нужно фокусироваться, чтобы не давать сопернику выбегать в контратаки. Нужно не давать убегать, для защитников это тяжело, вратарь тоже устает. Так что надо найти, как это нейтрализовать, – сказал форвард «Салавата Юлаева» Саша Хмелевски.

8 комментариев

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Влад199
Так статистика и говорит ))))) смешно
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Рустам Зиганшин
Саня, ты очччень давно не забиваешь. Это очень печально(((
не с кем, я понимаю. Жаль Баширову нас...ть и на тебя, и на команду, и на болельщиков
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Влад199
Наращение сегодня 0 защита -0 это просто кошмар в таком ключе нам и первого раунда по не видать
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Влад199
Авто сегодня создал 8 моментов забили 1 у нас 1 момент у Дрозда в большенстве за 5 минут до завершения матча 55 минут вообщене понятно что делали
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Ачиваков Марат
Ак барсу в гостях авоську накидаете😁
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Рустам Рустам
Что то на сливной матч похоже.... С НН и НК ну прям летали, а тут больше ВКт(Вату Катали)...Я про СЮ....
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Влад199
Ответ Рустам Зиганшин
Саня, ты очччень давно не забиваешь. Это очень печально((( не с кем, я понимаю. Жаль Баширову нас...ть и на тебя, и на команду, и на болельщиков
Да не в Сане дело просто они не знают что им делать на площадке вопрос к тренерам
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Рустам Зиганшин
Ответ Влад199
Наращение сегодня 0 защита -0 это просто кошмар в таком ключе нам и первого раунда по не видать
Первый раунд будет, думаю.
Но Т9 отключи
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