Барулин продлил контракт с «Буросом» из 3-й лиги Швеции на один сезон

продлил контракт с шведским «Буросом».

38-летний вратарь проведет в команде из третьего дивизиона Швеции еще один сезон.

Бывший игрок ЦСКА, «Ак Барса» и «Авангарда» присоединился к «Буросу» в 2021 году. В прошедшем регулярном сезоне он провел 26 матчей. В квалификации за выход во вторую по силе лиге Швеции голкипер провел 7 игр.

«Бурос» занял 3-е место в турнирной таблице Южной конференции по итогам регулярного сезона. В квалификации за выход в более сильный дивизион команда уступила «Бодену» (2-3).