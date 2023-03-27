Барулин продлил контракт с «Буросом» из 3-й лиги Швеции на один сезон

Теги Константин Барулин чемпионат Швеции КХЛ Хоккей

Константин Барулин продлил контракт с шведским «Буросом». 

38-летний вратарь проведет в команде из третьего дивизиона Швеции еще один сезон. 

Бывший игрок ЦСКА, «Ак Барса» и «Авангарда» присоединился к «Буросу» в 2021 году. В прошедшем регулярном сезоне он провел 26 матчей. В квалификации за выход во вторую по силе лиге Швеции голкипер провел 7 игр. 

«Бурос» занял 3-е место в турнирной таблице Южной конференции по итогам регулярного сезона. В квалификации за выход в более сильный дивизион команда уступила «Бодену» (2-3). 

 

4 комментария

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Radik_2.0
погуглил картинки этого города. Мне кажется, Барулину плевать в какой лиге он играет, место чудесное
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Дима Миронов
какая там ЗП интересно)
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Дядя Федор Макларен
Ничего себе там уровень, что даже с Костяном не тянут на 2 лигу даже))
+5
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+5
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Hitgoe Himgob
Ничего себе, Барулин ещё играет
+7
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+7
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