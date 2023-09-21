Губернатор Хабаровского края о реакции на задачу «Амуру» выиграть Кубка Гагарина: «Тем слаще будет видеть их грустные лица. Идея четкая – быть лучшей командой КХЛ»
Губернатор Хабаровского края заявил о желании сделать «Амур» лучшей командой КХЛ.
– Хоккейная общественность вашу амбициозную задачу с Кубком Гагарина для «Амура» к 2026 году воспринимает скорее с юмором. Вы как к такой реакции относитесь?
– В целом я нормально к такой реакции отношусь, даже положительно.
Тем слаще нам будет видеть их грустные лица. Возможно, здесь и есть немного провокации, чтобы раззадорить всех, это никому лишним не будет.
Но мы задачу клубу поставили на полном серьезе, и все вместе поступательно двигаемся к ней.
Нужно понять, что без серьезных задач, без глобальной цели ничего не будет.
Можно вкладывать миллиарды, можно нанимать лучших тренеров и игроков, но без идеи результата не будет никогда.
У нас идея четкая – быть лучшей командой КХЛ.
Если в русском хоккее мы уже имеем лучший клуб страны, «СКА-Нефтяник», то в хоккее с шайбой нам это только предстоит сделать, – сказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, являющийся председателем попечительского совета «Амура».
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