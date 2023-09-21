Станислав Бочаров: «СКА может быть спокоен – на арене «Амура» очень хороший лед. Никто не жаловался»

Станислав Бочаров оценил для СКА качество льда на арене «Амура».

Нападающий дальневосточников поделился мыслями после поражения от московского «Динамо» (1:2 ОТ).

– Поражение есть поражение. Чуть сглаживает, что взяли одно очко, но это все равно поражение.

Надо в принципе добавить во всем, чтобы набирать больше очков. В концентрации, в агрессивности. Сложно назвать какой‑то один единственный нюанс. И тогда все будет.

Мы бьемся друг за другом, бьемся за команду, что было видно по игре с «Динамо».

Каждый занимался своим делом, понимали, что ждать от своих партнеров. Большую роль сыграло то, что не было удалений. Это не отбирает лишних сил.

Никакой конкретной установки «не удаляться» под «Динамо» не было.

Нам в целом нужно играть аккуратнее, стараться не удаляться, чтобы ребята, кто играет в меньшинстве, не «нажирались».

– В много говорят про лед. В преддверии приезда оцените его на «Платинум Арене»?

– У нас очень хороший лед.

Не знаю, как там в других городах, но мы играем дома, и на лед никто не жаловался. СКА в этом плане может быть спокоен, – сказал нападающий « » .