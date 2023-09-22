Губернатор Дегтярев о новой арене для «Амура»: «Место под нее я уже подобрал. Как только Кубок Гагарина будет у нас, инвесторы найдутся»

Губернатор Хабаровского края уже подобрал место для новой арены «Амура».

– Вы согласны, что «Платинум Арена» маловата для клуба с амбициями выиграть Кубок Гагарина через три года?

После сдачи арен в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде это будет один из самых маленьких дворцов в . Особенно с учетом того, насколько любят у вас хоккей в городе.

– Хоккей действительно любят. В прошлом сезоне мы вошли в десятку по посещаемости среди всех клубов КХЛ, в этом можем и в тройку войти. В этом сезоне за счет возросшего ажиотажа мы только на абонементах заработали 25 миллионов рублей. На трех играх первой домашней серии — аншлаг, билетов в городе не достать.

Что касается новой арены, то место под нее я уже подобрал. Как и на что будем строить – покажет игра « ». Сама «Платинум Арена» - в идеальном состоянии, но планы на новый дворец у нас есть. Уверен, как только Кубок Гагарина будет у нас, как мы этого хотим, инвесторы под новую арену у нас найдутся.

За «Платинум Арену» стоит сказать огромное спасибо Виктору Лопатюку. Это предприниматель, построивший дворец на свои деньги и подаривший его краю. Насколько качественно он его построил, вы сами видите: 20 лет арена пережила и находится в идеальном состоянии. И еще переживет.

Лопатюк сейчас находится за границей долгое время. Пользуясь случаем, я бы хотел его официально пригласить сюда, в Хабаровск, на хоккей, никаких проблем у него здесь не будет, – сказал , возглавляющий попечительский совет клуба.