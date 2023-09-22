Губернатор Дегтярев о новой арене для «Амура»: «Место под нее я уже подобрал. Как только Кубок Гагарина будет у нас, инвесторы найдутся»
Губернатор Хабаровского края уже подобрал место для новой арены «Амура».
– Вы согласны, что «Платинум Арена» маловата для клуба с амбициями выиграть Кубок Гагарина через три года?
После сдачи арен в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде это будет один из самых маленьких дворцов в КХЛ. Особенно с учетом того, насколько любят у вас хоккей в городе.
– Хоккей действительно любят. В прошлом сезоне мы вошли в десятку по посещаемости среди всех клубов КХЛ, в этом можем и в тройку войти. В этом сезоне за счет возросшего ажиотажа мы только на абонементах заработали 25 миллионов рублей. На трех играх первой домашней серии — аншлаг, билетов в городе не достать.
Что касается новой арены, то место под нее я уже подобрал. Как и на что будем строить – покажет игра «Амура». Сама «Платинум Арена» - в идеальном состоянии, но планы на новый дворец у нас есть. Уверен, как только Кубок Гагарина будет у нас, как мы этого хотим, инвесторы под новую арену у нас найдутся.
За «Платинум Арену» стоит сказать огромное спасибо Виктору Лопатюку. Это предприниматель, построивший дворец на свои деньги и подаривший его краю. Насколько качественно он его построил, вы сами видите: 20 лет арена пережила и находится в идеальном состоянии. И еще переживет.
Лопатюк сейчас находится за границей долгое время. Пользуясь случаем, я бы хотел его официально пригласить сюда, в Хабаровск, на хоккей, никаких проблем у него здесь не будет, – сказал Михаил Дегтярев, возглавляющий попечительский совет клуба.
Ну устно уже попилили
P.S. Ждём нового самовыдвиженца на роль ГТ "Амура"? Не удивлюсь... к сожалению.
он же первый зам. губернатора края
по Лопатюку, у деда старое уголовное дело пылится.
на приезде Лопатюка конечно хочет хайпануть. дед легендарный золотарь
советского типа руководитель. возил простых работников на отдых по всему миру.
Арену проектировали шведы, по канадским и американским стандартам, дед их свозил (проектировщиков) в пару десятков городов Северной Америки. Потом шведы должны были строить и деда цена не устроила.
он за личные 35 миллионов долларов, своей строительной компанией, под шефконтролем проектировщиков построил.
первые 5 лет билеты вообще не продавали. народ сметал абонементами.
он 1943 года рождения. уехал/свалил 18 лет назад, в США. построил там русскую ферму
Этот человек, реально "соль земли"
бесконечно жаль что такие как Дёготь, на этом хайпуют
такая обычная цель, голодного российского чинуши