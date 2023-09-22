Губернатор Дегтярев о новой арене для «Амура»: «Место под нее я уже подобрал. Как только Кубок Гагарина будет у нас, инвесторы найдутся»

Теги Амур болельщики КХЛ Кубок Гагарина Платинум-арена Матч ТВ Михаил Дегтярев Хоккей

Губернатор Хабаровского края уже подобрал место для новой арены «Амура».

– Вы согласны, что «Платинум Арена» маловата для клуба с амбициями выиграть Кубок Гагарина через три года?

После сдачи арен в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде это будет один из самых маленьких дворцов в КХЛ. Особенно с учетом того, насколько любят у вас хоккей в городе.

– Хоккей действительно любят. В прошлом сезоне мы вошли в десятку по посещаемости среди всех клубов КХЛ, в этом можем и в тройку войти. В этом сезоне за счет возросшего ажиотажа мы только на абонементах заработали 25 миллионов рублей. На трех играх первой домашней серии — аншлаг, билетов в городе не достать.

Что касается новой арены, то место под нее я уже подобрал. Как и на что будем строить – покажет игра «Амура». Сама «Платинум Арена» - в идеальном состоянии, но планы на новый дворец у нас есть. Уверен, как только Кубок Гагарина будет у нас, как мы этого хотим, инвесторы под новую арену у нас найдутся.

За «Платинум Арену» стоит сказать огромное спасибо Виктору Лопатюку. Это предприниматель, построивший дворец на свои деньги и подаривший его краю. Насколько качественно он его построил, вы сами видите: 20 лет арена пережила и находится в идеальном состоянии. И еще переживет.

Лопатюк сейчас находится за границей долгое время. Пользуясь случаем, я бы хотел его официально пригласить сюда, в Хабаровск, на хоккей, никаких проблем у него здесь не будет, – сказал Михаил Дегтярев, возглавляющий попечительский совет клуба.

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andy
Значит арены не будет.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Котов
самому то не смешно
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Васильев
шах и мат - арены не ждите...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dundee
Сказал как чиновник. Ничего нового. Балабол
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AntiKuz
"Планы на новый дворец"
Ну устно уже попилили
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Исаев
Вот так незаметно и появился на Дальнем Востоке свой Ромка))))
P.S. Ждём нового самовыдвиженца на роль ГТ "Амура"? Не удивлюсь... к сожалению.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
АлексейВ
Мелко плавает товарищ Дегтярев. Надо сразу на межгалактический кубок замахиваться.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anti S
Ответ Евгений Исаев
Вот так незаметно и появился на Дальнем Востоке свой Ромка)))) P.S. Ждём нового самовыдвиженца на роль ГТ "Амура"? Не удивлюсь... к сожалению.
там (в Амуре) его кореш саратовский "рулит"
он же первый зам. губернатора края
по Лопатюку, у деда старое уголовное дело пылится.
на приезде Лопатюка конечно хочет хайпануть. дед легендарный золотарь
советского типа руководитель. возил простых работников на отдых по всему миру.
Арену проектировали шведы, по канадским и американским стандартам, дед их свозил (проектировщиков) в пару десятков городов Северной Америки. Потом шведы должны были строить и деда цена не устроила.
он за личные 35 миллионов долларов, своей строительной компанией, под шефконтролем проектировщиков построил.
первые 5 лет билеты вообще не продавали. народ сметал абонементами.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anti S
Ответ белая простыня олимпиады
Очень щедрый видимо мужик. но боюсь как приедет, сначала попытаются с него поднять что нибудь, а если не получиться то посадят. Ну а коли давно не приезжает, то видимо и очень умный, понимает чем это пахнет. Сделал подарок краю, и на том большое спасибо! Эх побольше бы таких!
у него давно всё отмели,
он 1943 года рождения. уехал/свалил 18 лет назад, в США. построил там русскую ферму
Этот человек, реально "соль земли"
бесконечно жаль что такие как Дёготь, на этом хайпуют
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огюст
Богатенькие то люди наверняка ещё есть в крае и не только любители хоккея-пригласите их к себе и дайте им понять ,что пора тряхнуть мошной , пусть не скупятся на благое дело , как когда то Виктор Лопатюк на новый дворец спорта ,да и вы пример покажите , а то место , которое облюбовали для дворца зарастёт борщевиком !
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Тогда надо как в анекдоте, со старта сразу бежать к пьедесталу почета.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mushur
Чудной человек. На чиновичьем языке очень тонко намекнул, что арены не будет. Не скажет же он это напрямую. Команда, которая только 2 раза выходила в первый раунд ПО и выиграла там лишь раз, через три года конечно возьмёт КГ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
avcgloronalduMU
Китай там скоро застроит всю территорию - мосты, дороги, жд и так далее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anti S
Ответ Саша Васильев
шах и мат - арены не ждите...
этот как раз и вымутит арену, только цель у него своя в этом
такая обычная цель, голодного российского чинуши
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
белая простыня олимпиады
Ответ Anti S
там (в Амуре) его кореш саратовский "рулит" он же первый зам. губернатора края по Лопатюку, у деда старое уголовное дело пылится. на приезде Лопатюка конечно хочет хайпануть. дед легендарный золотарь советского типа руководитель. возил простых работников на отдых по всему миру. Арену проектировали шведы, по канадским и американским стандартам, дед их свозил (проектировщиков) в пару десятков городов Северной Америки. Потом шведы должны были строить и деда цена не устроила. он за личные 35 миллионов долларов, своей строительной компанией, под шефконтролем проектировщиков построил. первые 5 лет билеты вообще не продавали. народ сметал абонементами.
Очень щедрый видимо мужик. но боюсь как приедет, сначала попытаются с него поднять что нибудь, а если не получиться то посадят. Ну а коли давно не приезжает, то видимо и очень умный, понимает чем это пахнет. Сделал подарок краю, и на том большое спасибо! Эх побольше бы таких!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий