Сушинский о словах Задорова про Кожевникова и Федорова: «Нельзя обливать грязью людей, выигрывавших для страны титулы и медали. Когда-то и сам Никита будет дедом»

Теги Калгари Максим Сушинский Сергей Федоров НХЛ Александр Кожевников Никита Задоров Чемпионат.com Хоккей

Максим Сушинский критически высказался об интервью Никиты Задорова.

Чемпион мира по хоккею прокомментировал слова защитника «Калгари» об Александре Кожевникове и Сергее Федорове.

«Ни в коем случае нельзя обливать грязью людей, выигрывавших для страны титулы и олимпийские медали.

Понимаете, у каждого человека есть свое мнение. У них свое мнение, у Задорова – свое. Каждый может высказывать свою позицию, при этом не затрагивая других.

Высказался – окей, молодец, но нельзя переходить на личности. Тем более когда речь идет об уважаемых людях. Когда-то и сам Никита будет дедом, мы все люди, мы не молодеем, а стареем.

Я всегда поддерживаю тех, у кого своя точка зрения, но никогда нельзя обижать и оскорблять тех, у кого другая позиция», – сказал бывший игрок сборной России Максим Сушинский.

Задоров о Ротенберге-тренере: «Это цирк, но об этом никто не говорит – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться»

Кожевников о Задорове: «Посмотрите, кто брал интервью – иноагент-гаденыш. На какую разведку работает? Живет там, не знает, что происходит здесь»

Задоров о сборной России: «За ЧМ-2014 дали мерседесы и по $400 000 каждому и сказали: «Два дня, чтобы снять наличными». Нужно было реабилитироваться за ОИ. А канадцам IPad давали»

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8 комментариев

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Ыжык
Ну да, а когда кожа полощет людей которые сделали много хорошего для этой страны, пусть даже они иностранцы, это типа норма?
+22
-2
+20
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garazhkucherova
Нет давно той страны, для которой они медали выигрывали. Да и их давно нет, осталось имя и лизание
+21
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Hasenpoth
Началось! Напомню, что как раз Кожевников первым оскорбил Задора, а тот просто высказался что он по этому поводу думает. Все, хоть как-то связанные с хоккеем знают, что Кожевников и писать-то не умеет ))
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цэсемьэр
я что-то пропустил, а что он про них сказал?
на спортсе один Ротенберг🤷‍♂️
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Геннадий Тимченко
надо отделять четко спортивные достижения и дальнейшие "успехи", поэтому претензии не принимаются
+4
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Ебздрогыч
Можно быть дедом, а можно придурышным дедом. Разница есть
+6
-4
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