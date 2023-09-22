Сушинский о словах Задорова про Кожевникова и Федорова: «Нельзя обливать грязью людей, выигрывавших для страны титулы и медали. Когда-то и сам Никита будет дедом»

Максим Сушинский критически высказался об интервью Никиты Задорова.

Чемпион мира по хоккею прокомментировал слова защитника « » об и .

«Ни в коем случае нельзя обливать грязью людей, выигрывавших для страны титулы и олимпийские медали.

Понимаете, у каждого человека есть свое мнение. У них свое мнение, у – свое. Каждый может высказывать свою позицию, при этом не затрагивая других.

Высказался – окей, молодец, но нельзя переходить на личности. Тем более когда речь идет об уважаемых людях. Когда-то и сам Никита будет дедом, мы все люди, мы не молодеем, а стареем.

Я всегда поддерживаю тех, у кого своя точка зрения, но никогда нельзя обижать и оскорблять тех, у кого другая позиция», – сказал бывший игрок сборной России Максим Сушинский.

Задоров о Ротенберге-тренере: «Это цирк, но об этом никто не говорит – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться»

Кожевников о Задорове: «Посмотрите, кто брал интервью – иноагент-гаденыш. На какую разведку работает? Живет там, не знает, что происходит здесь»

Задоров о сборной России: «За ЧМ-2014 дали мерседесы и по $400 000 каждому и сказали: «Два дня, чтобы снять наличными». Нужно было реабилитироваться за ОИ. А канадцам IPad давали»