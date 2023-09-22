Чебатуркин назвал ЦСКА идеальной командой: «Живет как семья, все дополняют друг друга. Ребята не любят проигрывать, достают из себя силы и эмоции, когда их нет»

Владимир Чебатуркин назвал ЦСКА идеальной командой.

Московский клуб выиграл три из четырех последних завершившихся розыгрышей Кубка Гагарина.

работал тренером в системе армейцев с 2014 по 2023 годы, в том числе и в штабе главной команды.

– Что для вас идеальная команда вне зависимости от лиги?

– . Я не был в других командах, не знаю как там, могу приоткрыть занавес на ЦСКА, где есть чему учиться. Это целая плеяда игроков, выросших в клубе, это хоккеисты, стремящиеся к высотам и не останавливающиеся.

Это высокий уровень рабочей этики, менеджмента. Команда живет как семья, все дополняют друг друга, по физическим данным все одарены, по характеру сильны, по отношению к себе и партнерам, по восприятию тренировочного процесса требовательны.

В других клубах не был, но могу точно сказать, за счет чего ЦСКА выигрывает. Это ребята, которые не любят проигрывать, умеют доставать из себя силы и эмоции, когда их нет. Эта команда не дает никому расслабиться, все дополняют друг друга, и выдавливают, в хорошем смысле, потому что на льду всегда рабочая атмосфера. Ты только задремал, а на твое место сразу пришел кто-то другой, – сказал бывший тренер армейцев, сейчас работающий в клубе « ».

Владимир Чебатуркин: «русский псих» в США, команда как семья, раздевалка – это алтарь хоккеиста