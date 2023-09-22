Гуляев о 3:4 с «Сибирью»: «Авангарду» надо лучше играть в обороне. Вроде и концентрация у всех есть, но где-то невнимательно»

Теги Авангард Сибирь КХЛ Михаил Гуляев Хоккей

Михаил Гуляев высказался о поражении «Авангарда» от «Сибири» (3:4).

Новосибирский клуб забросил победную шайбу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ на 59-й минуте. 

– Неплохая игра: хорошо начали, в моей первой смене забили гол. Инициатива была за нами, надо было в первом периоде еще забивать. Но что есть – то есть. Хорошо играли, держали удар, в конце сравняли, но нам надо лучше играть в обороне. За минуту пропускаем – такого не должно быть.

– Что могло стать причиной такой концовки?

– Вроде и концентрация у всех есть, но где-то невнимательно в обороне. Надо после гола, после вбрасывания переводить шайбу в зону соперника и там играть. Мы это не сделали.

– Сегодня, как и всегда в Новосибирске, было много наших болельщиков. Поддержка чувствовалась?

– Конечно! Мы сидели в раздевалке после разминки, на арене объявляли наш состав, и мы слышали, как они кричали – нас это подзавело. Во время игры нет-нет да перекрикивали болельщиков «Сибири», – сказал защитник омичей. 

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