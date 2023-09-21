Немировски о победе над «Авангардом»: «Сибирь» показывает хоккей последние три игры, который мы хотим – играть вперед, быстро, без откатов»

Дэвид Немировски поделился эмоциями о победе над «Авангардом».

«Сибирь» одержала победу со счетом 4:3 в игре Фонбет чемпионата .

«Хорошая игра. Движение, давление, последние три игры мы играем чуть быстрее, чем в начале регулярки. Конечно, хочется играть еще лучше.

В начале игры пропустили гол и потом начали пропускать много моментов. Слишком много смотрели на шайбу, хорошо, что нас вратарь выручил в первые пять минут.

Затем перехватили инициативу, много позитивных моментов было. Надо работать и добавлять еще.

Многие игры мы начинаем хорошо, идем в давление, но пропускаем один момент – и гол.

Да, последние три игры «Сибирь» показывает тот хоккей, который мы хотим видеть.

На тренировках работаем над разными вещами. Мы хотим играть вперед и быстро, без откатов, с быстрыми решениями на льду, с быстрым передвижением шайбы

не показывал эмоции, но я знаю, что он переживал сильно из-за отсутствия голов и очков. Он понимает, что он приехал помогать команде, что он может забивать и исполнять вот такие моменты. Пытался поддерживать его и хорошо, что он прервал свою серию», – сказал главный тренер « » .