Немировски о победе над «Авангардом»: «Сибирь» показывает хоккей последние три игры, который мы хотим – играть вперед, быстро, без откатов»
Дэвид Немировски поделился эмоциями о победе над «Авангардом».
«Сибирь» одержала победу со счетом 4:3 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
«Хорошая игра. Движение, давление, последние три игры мы играем чуть быстрее, чем в начале регулярки. Конечно, хочется играть еще лучше.
В начале игры пропустили гол и потом начали пропускать много моментов. Слишком много смотрели на шайбу, хорошо, что нас вратарь выручил в первые пять минут.
Затем перехватили инициативу, много позитивных моментов было. Надо работать и добавлять еще.
Многие игры мы начинаем хорошо, идем в давление, но пропускаем один момент – и гол.
Да, последние три игры «Сибирь» показывает тот хоккей, который мы хотим видеть.
На тренировках работаем над разными вещами. Мы хотим играть вперед и быстро, без откатов, с быстрыми решениями на льду, с быстрым передвижением шайбы
Энди Андреофф не показывал эмоции, но я знаю, что он переживал сильно из-за отсутствия голов и очков. Он понимает, что он приехал помогать команде, что он может забивать и исполнять вот такие моменты. Пытался поддерживать его и хорошо, что он прервал свою серию», – сказал главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски.
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