Скабелка о 3:6 от «Спартака»: «Барыс» недостаточно самоотверженно сыграл в обороне: 6 блокированных бросков – мало для такого матча»

Теги Спартак Андрей Скабелка КХЛ Барыс Рудольф Червены Хоккей

Андрей Скабелка оценил поражение «Барыса» от «Спартака» (3:6) в КХЛ.

– Быстрая игра с обилием моментов. Мы ошибались больше, чем «Спартак» воспользовался. Пожалуй, мы недостаточно самоотверженно сыграли в обороне: шесть блокированных бросков – мало для такого матча.

В третьем периода играли безвольно? Мне так не показалось. При счете 5:2 был отличный момент — Скленичка бросал в пустой угол, другие моменты были. Мы делали все, но пропустили шестой гол. После победы со счетом 8:0 мы не были на небесах. С Нижнекамском мы просто не допустили столько ошибок, сколько сегодня.

– Когда Червены присоединится к команде?

– Насколько я знаю, в Новосибирске. Он придаст нам солидности, хороший центральный нападающий — хорошо действует в обороне, в большинстве, в середине здорово играет.

– Как подтянуть игроков «Барыса» к уровню первого звена?

– Только через работу, – сказал главный тренер «Барыса».

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