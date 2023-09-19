Скабелка о 8:0 с «Нефтехимиком»: «Первое звено «Барыса» забило пять голов. Они и должны это делать»
Андрей Скабелка оценил победу «Барыса» над «Нефтехимиком» (8:0) в КХЛ.
«Очень хороший, эмоциональный матч, все три периода. Где-то, может, во втором периоде «Нефтехимик» пошел в атаку, создал моменты.
При этом и у нас было достаточно моментов, но не всегда в ворота шайба шла. Много бросков было мимо ворот.
А так, в принципе, ребята – молодцы. Матч выдали хороший и по энергии, и по самоотдаче. Шутов здорово сыграл где надо — оставил команду в игре, вселив уверенность.
Первое звено забило пять голов. Они и должны это делать. Ребята – молодцы, осваиваются в команде и в лиге, показывают ту игру, которую мы от них ждем», – сказал главный тренер «Барыса».
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