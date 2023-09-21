Подъяпольский выиграл 5 из 6 последних матчей «Лады». Вратарь отразил 196 из 204 бросков на этом отрезке
Владислав Подъяпольский выиграл пять из шести последних матчей «Лады».
Голкипер тольяттинской команды отразил 26 из 27 бросков в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «ЦСКА» (3:1).
Подъяпольский принял участие в последних шести играх «Лады», отразив в общей сложности 196 бросков из 204.
Статистика вратаря в последних шести матчах:
«Лада» – «Амур» (5:1) – 33 отраженных броска из 34;
«Трактор» – «Лада» (1:3) – 31 из 32;
«Металлург» – «Лада» (3:2 ОТ) – 31 из 34;
«Металлург» – «Лада» (1:3) – 39 из 40;
«Трактор» – «Лада» (1:2) – 36 из 37;
Ранее Подъяпольский выступал за СКА. В прошедшее межсезонье петербургский клуб обменял Владислава в «Ладу».
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