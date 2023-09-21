Подъяпольский выиграл 5 из 6 последних матчей «Лады». Вратарь отразил 196 из 204 бросков на этом отрезке

Теги ЦСКА Лада СКА КХЛ Владислав Подъяпольский Хоккей

Владислав Подъяпольский выиграл пять из шести последних матчей «Лады».

Голкипер тольяттинской команды отразил 26 из 27 бросков в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «ЦСКА» (3:1).

Подъяпольский принял участие в последних шести играх «Лады», отразив в общей сложности 196 бросков из 204.

Статистика вратаря в последних шести матчах:

«Лада» – «Амур» (5:1) – 33 отраженных броска из 34;

«Трактор» – «Лада» (1:3) – 31 из 32;

«Металлург» – «Лада» (3:2 ОТ) – 31 из 34;

«Металлург» – «Лада» (1:3) – 39 из 40;

«Трактор» – «Лада» (1:2) – 36 из 37;

ЛадаЦСКА (3:1) – 26 из 27.

Ранее Подъяпольский выступал за СКА. В прошедшее межсезонье петербургский клуб обменял Владислава в «Ладу».

2 комментария

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Triada
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