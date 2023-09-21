Подъяпольский выиграл 5 из 6 последних матчей «Лады». Вратарь отразил 196 из 204 бросков на этом отрезке

Владислав Подъяпольский выиграл пять из шести последних матчей «Лады».

Голкипер тольяттинской команды отразил 26 из 27 бросков в матче Фонбет чемпионата против «ЦСКА» (3:1).

принял участие в последних шести играх «Лады», отразив в общей сложности 196 бросков из 204.

Статистика вратаря в последних шести матчах:

«Лада» – «Амур» (5:1) – 33 отраженных броска из 34;

«Трактор» – «Лада» (1:3) – 31 из 32;

«Металлург» – «Лада» (3:2 ОТ) – 31 из 34;

«Металлург» – «Лада» (1:3) – 39 из 40;

«Трактор» – «Лада» (1:2) – 36 из 37;

– (3:1) – 26 из 27.

Ранее Подъяпольский выступал за СКА. В прошедшее межсезонье петербургский клуб обменял Владислава в «Ладу».