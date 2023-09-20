Вратарю «Торонто» Мюррею предстоит серьезная операция, Маззин пропустит сезон из-за травмы

Голкиперу «Торонто» Мэтту Мюррею требуется серьезная операция.

Об этом сообщил генменеджер «Мэйпл Лифс» Брэд Треливинг.

«За лето он кое-что усугубил», – сообщил Треливинг.

Генменеджер добавил, что на данный момент неясно, сможет ли Мюррей сыграть в этом сезоне. Вратарь не играет с 3 апреля.

В прошлом сезоне голкипер из-за травм провел лишь 26 матчей в регулярном чемпионате , пропуская в среднем 3,01 шайбы и отражая 90,3% бросков.

« – хороший вратарь. Сейчас мы не фокусируемся на временных рамках. Нужно сделать это, сделать все правильно и начать процесс реабилитации, а потом посмотрим. Речь идет о месяцах, а не днях или неделях», – сказал Треливинг.

Кроме того, ожидается, что защитник клуба пропустит сезон-2023/24. У 34-летнего хоккеиста была диагностирована травма шейного отдела позвоночника, он не играет с 18 октября 2022 года. В минувшем сезоне канадец набрал одно очко за 4 матча в НХЛ.

«В ситуации с Джейком Маззином ничего не изменилось. Джейк не будет играть в этом году», – сказал генменеджер.

Отметим, что Мюррей и Маззин могут стать неограниченно свободными агентами по окончании сезона.