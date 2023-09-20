Вратарю «Торонто» Мюррею предстоит серьезная операция, Маззин пропустит сезон из-за травмы

Теги травмы Торонто НХЛ Джейк Маззин Брэд Треливинг Мэтт Мюррей Хоккей

Голкиперу «Торонто» Мэтту Мюррею требуется серьезная операция.

Об этом сообщил генменеджер «Мэйпл Лифс» Брэд Треливинг.

«За лето он кое-что усугубил», – сообщил Треливинг.

Генменеджер добавил, что на данный момент неясно, сможет ли Мюррей сыграть в этом сезоне. Вратарь не играет с 3 апреля.

В прошлом сезоне голкипер из-за травм провел лишь 26 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 3,01 шайбы и отражая 90,3% бросков.

«Мэтт – хороший вратарь. Сейчас мы не фокусируемся на временных рамках. Нужно сделать это, сделать все правильно и начать процесс реабилитации, а потом посмотрим. Речь идет о месяцах, а не днях или неделях», – сказал Треливинг.

Кроме того, ожидается, что защитник клуба Джейк Маззин пропустит сезон-2023/24. У 34-летнего хоккеиста была диагностирована травма шейного отдела позвоночника, он не играет с 18 октября 2022 года. В минувшем сезоне канадец набрал одно очко за 4 матча в НХЛ.

«В ситуации с Джейком Маззином ничего не изменилось. Джейк не будет играть в этом году», – сказал генменеджер.

Отметим, что Мюррей и Маззин могут стать неограниченно свободными агентами по окончании сезона.

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1 комментарий

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Белый офицер
LTIR хе-хе )) ох как неожиданно.
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