«Трактор» может подписать игрока из Северной Америки в ближайшее время (Михаил Зислис)

«Трактор» может подписать игрока из Северной Америки в ближайшее время.

«В самое ближайшее время « » должен объявить о подписании игрока из Северной Америки.

Вероятность трансфера прямо сейчас очень большая, но еще не стопроцентная», – написал в телеграм-канале.

Журналист «Спорт-Экспресса» предложил подписчикам канала угадать игрока, дав такие вводные: «Большую часть карьеры потенциальный новичок провел в , а его любимым игроком в детстве был нападающий Джон Леклер».

На данный момент в челябинском клубе заняты две легионерские вакансии. За команду играют вратарь Зак Фукале (Канада) и защитник Роберт Хэмилтон (Канада).