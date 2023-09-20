«Трактор» может подписать игрока из Северной Америки в ближайшее время (Михаил Зислис)

Теги Трактор возможные переходы АХЛ КХЛ Михаил Зислис Хоккей

«Трактор» может подписать игрока из Северной Америки в ближайшее время.

«В самое ближайшее время «Трактор» должен объявить о подписании игрока из Северной Америки.

Вероятность трансфера прямо сейчас очень большая, но еще не стопроцентная», – написал Михаил Зислис в телеграм-канале. 

Журналист «Спорт-Экспресса» предложил подписчикам канала угадать игрока, дав такие вводные: «Большую часть карьеры потенциальный новичок провел в АХЛ, а его любимым игроком в детстве был нападающий Джон Леклер». 

На данный момент в челябинском клубе заняты две легионерские вакансии. За команду играют вратарь Зак Фукале (Канада) и защитник Роберт Хэмилтон (Канада). 

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8 комментариев

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HockeyMan
Ответ Огюст
Михаил, вот когда "курочка " снесёт яичко , тогда и сообщая новость , а так пишешь по принципу метеобюро : возможно дождь в течение дня будет местами и наверно кратковременный !
Если читать только те новости, которые состоялись, то тогда зачем столько журналистов? Справлялась бы одна говорящая голова, которая бы озвучивала официальные информации.
А тут люди работают, пытаются узнать информацию или часть информации раньше всех и дают эту информацию нам.
А дальше наше дело, читать или нет, верить или нет
+6
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Michael 1994
Кто-то из тех с кем играл Фукале
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Огюст
Михаил, вот когда "курочка " снесёт яичко , тогда и сообщая новость , а так пишешь по принципу метеобюро : возможно дождь в течение дня будет местами и наверно кратковременный !
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Сергей Омиго
Главное не завтра.Дайте хкСочи победить,а он пусть приезжает и рвет всех в пух и прах
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Артем Зырянов
Похоже вот это парнишка Mike Vecchione.
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Огюст
Ответ HockeyMan
Если читать только те новости, которые состоялись, то тогда зачем столько журналистов? Справлялась бы одна говорящая голова, которая бы озвучивала официальные информации. А тут люди работают, пытаются узнать информацию или часть информации раньше всех и дают эту информацию нам. А дальше наше дело, читать или нет, верить или нет
Ну и чего конкретного вы узнали из его сообщения О том ,что Трактор в поиске иностигрока для команды, так это писали Трактористы неделю назад ! А ,здесь не лавочка у подьезда , где слухи по принципу одна бабка сказала !
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mackay
Ответ HockeyMan
Если читать только те новости, которые состоялись, то тогда зачем столько журналистов? Справлялась бы одна говорящая голова, которая бы озвучивала официальные информации. А тут люди работают, пытаются узнать информацию или часть информации раньше всех и дают эту информацию нам. А дальше наше дело, читать или нет, верить или нет
Так они загадили своими догатками все инсайды якобы - может придет а может не придет . Какая это еще журналистика то - дно полнейшее . Журналист блин ))) самому то не смешно их так называть . Их уровень уже опустился и все привыкли к нему вот и итог . Источники на друг друга ссылаются или же тупо - фраза по моим источникам . Уровень доверия ниже ватерлинии )))
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