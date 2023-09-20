«Трактор» может подписать игрока из Северной Америки в ближайшее время (Михаил Зислис)
«Трактор» может подписать игрока из Северной Америки в ближайшее время.
«В самое ближайшее время «Трактор» должен объявить о подписании игрока из Северной Америки.
Вероятность трансфера прямо сейчас очень большая, но еще не стопроцентная», – написал Михаил Зислис в телеграм-канале.
Журналист «Спорт-Экспресса» предложил подписчикам канала угадать игрока, дав такие вводные: «Большую часть карьеры потенциальный новичок провел в АХЛ, а его любимым игроком в детстве был нападающий Джон Леклер».
На данный момент в челябинском клубе заняты две легионерские вакансии. За команду играют вратарь Зак Фукале (Канада) и защитник Роберт Хэмилтон (Канада).
А тут люди работают, пытаются узнать информацию или часть информации раньше всех и дают эту информацию нам.
А дальше наше дело, читать или нет, верить или нет