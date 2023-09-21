Бадди Робинсон перешел в «Трактор» из «Чикаго». Контракт – до конца сезона

Теги Трактор переходы Чикаго НХЛ АХЛ Рокфорд КХЛ Бадди Робинсон Хоккей

Нападающий Бадди Робинсон перешел в «Трактор».

Срок соглашения с форвардом рассчитан до конца сезона-2023/24.

В минувшем сезоне Робинсон провел 9 игр в НХЛ за «Чикаго» и набрал 3 (1+2) очка. В его активе также 22 (10+12) балла в 57 играх АХЛ за «Рокфорд».

Всего в АХЛ на счету хоккеиста 575 матчей и 294 (135+159) очков.

В НХЛ Робинсон провел 63 игры за «Оттаву», «Калгари», «Анахайм» и «Чикаго и набрал 12 (4+8) баллов.

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4 комментария

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Скорпион83
а как же защитник?
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danchelo7
Он Чарльз. Бадди - прозвище.
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Павел Вовченко
Удачи ему! Пусть покажет хорошую игру
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