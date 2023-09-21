Бадди Робинсон перешел в «Трактор» из «Чикаго». Контракт – до конца сезона

Нападающий Бадди Робинсон перешел в «Трактор».

Срок соглашения с форвардом рассчитан до конца сезона-2023/24.

В минувшем сезоне Робинсон провел 9 игр в НХЛ за «Чикаго» и набрал 3 (1+2) очка. В его активе также 22 (10+12) балла в 57 играх АХЛ за « ».

Всего в на счету хоккеиста 575 матчей и 294 (135+159) очков.

В НХЛ Робинсон провел 63 игры за «Оттаву», «Калгари», «Анахайм» и « и набрал 12 (4+8) баллов.