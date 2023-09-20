Светлов о Якупове: «Нефтехимик» обречен больше доверять ему. Связка Наиля с младшим братом Раулем – на витрине нижнекамского хоккея»

Сергей Светлов призвал «Нефтехимик» больше доверять форварду Наилю Якупову.

– Бросается в глаза, что Нижнекамск второй сезон подряд имеет большие проблемы именно в сентябре. Другой момент – команда практически в каждом матче пропускает быстрые голы, это момент концентрации и настроя, особенно защитников и голкиперов. Обе тенденции – системные.

– Уже пошла критика лидера « » , тем более он выдал серию спорных интервью. Критика – по делу?

– Когда нет результата, первым делом спрашивают с нас, тренеров, а также с лидеров. Это обычная и нормальная практика.

В свое время в «Амуре» некоторое время работал с Якуповым, это яркий, амбициозный, эмоциональный форвард. Он привык к лидерским ролям, но в том же «Авангарде» не всегда их получал, что, возможно, отразилось на психологии.

Считаю, что «Нефтехимик» обречен больше доверять Якупову, делать на него ставку, не обращать внимания на какие-то резкие интервью. А связка Наиля с его младшим братом вообще на витрине нижнекамского хоккея. Братские дуэты воспитанников всегда привлекают дополнительный интерес в регионе – к школе, к команде, к хоккею, – сказал экс-тренер клубов .