Якупов о том, как «Нефтехимику» выбраться из ямы: «Покушать, отдохнуть, фильмец посмотреть. Жизнь продолжается, надо играть. Все от нас зависит»

Наиль Якупов высказался о выступлении «Нефтехимика» на старте сезона.

Поражение в матче с «Авангардом» (1:5) стало для команды пятым в шести играх сезона.

«Как выбираться из ямы? Да покушать сейчас, отдохнуть, долететь до Астаны. Фильмец посмотреть, поболтать. Жизнь продолжается, надо играть. Все от нас зависит.

Будем играть строго, друг за друга, и все будет хорошо. А если будем проваливаться, много удаляться, то нам будут отгружать по четыре-пять», – сказал нападающий «Нефтехимика» Якупов.