СКА проиграл 5 матчей подряд впервые с 2021 года – тогда было 6 поражений кряду. Следующий соперник – «Северсталь» Козырева

Теги Северсталь СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

СКА проиграл пять матчей подряд впервые за два года.

Команда тренера Романа Ротенберга уступила «Сибири» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Ранее петербургский клуб проиграл «Торпедо» (3:4), «Локомотиву» (2:3), «Спартаку» (0:3) и московскому «Динамо» (1:3).

Питерцы проиграли пять игр подряд впервые с 2021 года.

Тогда в период со 2 по 21 ноября СКА проиграл шесть матчей подряд в чемпионате КХЛ.

Следующий соперник петербуржцев – «Северсталь», которую тренирует Андрей Козырев.

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Омичёв
Пацаны, все за Северсталь! Вперед за Череповец!
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vićtor Diaź
За Северсталь!
Даёшь шестёрочку!🖐️☝️
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sd4fmwrvz8
Северсталь вся страна теперь за вас 😁👏👏👏следуйте примеру Сибири 👊это какой то челлендж прям,отбери очки у богатого аутсайдера
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
Вся страна за Северсталь!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег
Желаю и там оплошать....Мы тебя Любим Ромка главный. 😄😁😆🤪 КЛОУН страны....
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огюст
Стальные хоккеисты из Череповца , болельщики надеются на вас и не только с Вологодчины ну и других команд , что вы не подведёте и победа после матча со СКА будет за вами !
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikolay_exp
Вся Россия за Северсталь
лизуны давайте лижите хозяину, его и Северсталь вынесет
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амфитрион
Вот, настоящая супер-серия от Ротенберга! И ведь таки привлечет к себе внимание мильёнов, чертяка!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Розе Ротенбергино
https://www.youtube.com/watch?v=RUaXBynvqKs&ab_channel=%D0%A5%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%A1%D0%9A%D0%90
ВСЕМ СТЭНД АП!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oreon09
Очень бы хотелось увидеть плей-офф КХЛ без этой хоккейной нечисти (как впрочем и без братского ЦСКА), но пока это, увы, только мечты.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огюст
Ска бьёт рекорды в начале сезона КХЛ По поражениям ! А ,что скажет сегодня " Директор Консерватории " СКА про игру , про судейство ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tatarin91
С детства за Северсталь 🤝
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shast
Северсталь, не подведи. И пусть Пятёрочка станет шестерочкой
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maxhonda
Интересно, чем Йозик будет оправдываться после поражения от Северстали.. Тем, что у них букв больше в названии?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikolay_exp
Ответ Олег
Желаю и там оплошать....Мы тебя Любим Ромка главный. 😄😁😆🤪 КЛОУН страны....
круче Петросяна
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rodgeras
С детства против СКА!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ыжык
Ответ Огюст
Стальные хоккеисты из Череповца , болельщики надеются на вас и не только с Вологодчины ну и других команд , что вы не подведёте и победа после матча со СКА будет за вами !
Дык он уже вывалил. Предыдущая новость.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lari
Ответ Shast
Северсталь, не подведи. И пусть Пятёрочка станет шестерочкой
Вплоть до 99 ой😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег
Ответ Nikolay_exp
круче Петросяна
Нет сомнений не каких...😃👍
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lari
Ротен придумал новую мазу, системный иммунитет 🤣. Он теперь знает слово иммунитет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мэй Касахара
Если кто не слушал прессуху: у СКА тотальное доминирование, просто осталось начать забивать. Сентябрь по-прежнему тяжелый. Но спит Роман хорошо и всем советует) журналисту, который задал вопрос про сон - респект
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марат Люсьеныч
Это все англосаксы виноваты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lari
Северсталь народная команда России в игре против ска.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ignorant888
Рома не при чем, это всё карма Гальченюка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
личные рекорды это не хоккей
помню фильм Старик Хоттабыч, " результаты последних матчей СКА отменяются, так как все их игроки заболели корью!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий