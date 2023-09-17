СКА проиграл 5 матчей подряд впервые с 2021 года – тогда было 6 поражений кряду. Следующий соперник – «Северсталь» Козырева
СКА проиграл пять матчей подряд впервые за два года.
Команда тренера Романа Ротенберга уступила «Сибири» (1:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Ранее петербургский клуб проиграл «Торпедо» (3:4), «Локомотиву» (2:3), «Спартаку» (0:3) и московскому «Динамо» (1:3).
Питерцы проиграли пять игр подряд впервые с 2021 года.
Тогда в период со 2 по 21 ноября СКА проиграл шесть матчей подряд в чемпионате КХЛ.
Следующий соперник петербуржцев – «Северсталь», которую тренирует Андрей Козырев.
Даёшь шестёрочку!🖐️☝️
лизуны давайте лижите хозяину, его и Северсталь вынесет
ВСЕМ СТЭНД АП!