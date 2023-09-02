Хайруллин – капитан СКА. Кадейкин, Толчинский, Педан, Сергеев, Никишин и Бардаков будут ассистентами
Форвард Марат Хайруллин стал капитаном СКА.
С ассистентскими нашивками в сезоне будут выходить 6 игроков (в порядке очереди) – защитники Артем Сергеев, Александр Никишин и Андрей Педан, форварды Александр Кадейкин, Сергей Толчинский и Захар Бардаков.
«В СКА каждый достоин быть капитаном и вести за собой команду. Но с нашивками на лед будут выходить вот эти парни», – говорится в телеграм-канале клуба из Петербурга.
Коллаж: телеграм-канал СКА
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