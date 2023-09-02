Хайруллин – капитан СКА. Кадейкин, Толчинский, Педан, Сергеев, Никишин и Бардаков будут ассистентами

Теги СКА КХЛ Андрей Педан Артем Сергеев Александр Кадейкин Сергей Толчинский Марат Хайруллин Захар Бардаков Александр Никишин Хоккей

Форвард Марат Хайруллин стал капитаном СКА.

С ассистентскими нашивками в сезоне будут выходить 6 игроков (в порядке очереди) – защитники Артем Сергеев, Александр Никишин и Андрей Педан, форварды Александр Кадейкин, Сергей Толчинский и Захар Бардаков. 

«В СКА каждый достоин быть капитаном и вести за собой команду. Но с нашивками на лед будут выходить вот эти парни», – говорится в телеграм-канале клуба из Петербурга. 

Коллаж: телеграм-канал СКА

9 комментариев

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vdksjs
Офигеть, ассистентов капитана прямо как тренеров в штабе
+10
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Rus Donskoy
Хайрулин заслуживает
+9
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gukmamop
три состава и шесть ассистентов, логично
+7
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+7
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greedy
Ответ FaithDevotion
На кой столько ассистентов…
Пошучу за 300. У Ротенберга никак без 6 концов.))
+3
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FaithDevotion
На кой столько ассистентов…
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Nick Crosier
Странно,что Ротенберг себя капитаном не сделал. И вообще у Романа есть сын? А то может скоро его в заявке СКА увидим. Был в футболи Ротенберг,теперь в хоккее надо ждать.
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Персональные данные Номер 67327384
Гнилoберeжный опять новаторствует
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