Хайруллин – капитан СКА. Кадейкин, Толчинский, Педан, Сергеев, Никишин и Бардаков будут ассистентами

Форвард Марат Хайруллин стал капитаном СКА.

С ассистентскими нашивками в сезоне будут выходить 6 игроков (в порядке очереди) – защитники , и , форварды , и Захар Бардаков.

«В СКА каждый достоин быть капитаном и вести за собой команду. Но с нашивками на лед будут выходить вот эти парни», – говорится в телеграм-канале клуба из Петербурга.

Коллаж: телеграм-канал СКА