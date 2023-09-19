Сидни Кросби: «Хочу увидеть возвращение красной линии в НХЛ. Это заставило бы игроков делать немного больше передач»

Теги Питтсбург Сидни Кросби НХЛ правила Хоккей

Сидни Кросби сообщил, что хотел бы увидеть возвращение красной линии в НХЛ.

– Если бы вы могли добавить правило в НХЛ, каким бы оно было?

– Я не хочу добавлять или убирать это [как правило]. Я просто хочу это увидеть: возвращение красной линии.

Просто хотелось бы посмотреть, как это повлияет на игру. Когда она была, было много ловушек и все такое прочее, но сегодня это была бы совершенно другая игра.

Я думаю, это заставило бы игроков делать немного больше передач. Мне просто хотелось бы увидеть сочетание того, как мы играем сейчас, с возвращением красной линии, по сравнению с тем, как это выглядело, когда она появилась впервые, – сказал нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Напомним, что красная линия была упразднена в НХЛ после локаута в сезоне-2004/05.

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16 комментариев

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Nanip
Ответ Константин Константинов
Что за красная линия , подскажите !?
Грубо говоря, из своей зоны нельзя было отдать передачу до чужой синей линии
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Пользователь заблокирован
Ответ Александр Колосов
Красная линия - это линия ворот. Когда Кросби начинал играть, было правило, что если шайба уходит за ворота от защитника, то исполняли угловой, как в футболе
чего, блеат?)
+11
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Максим Максим
Ответ Константин Константинов
Что за красная линия , подскажите !?
На хоккейную площадку наносят три красные линии. Одна из них, более широкая, обозначает центр площадки, проходя точно посередине. Но ранее, до отмены «правила красной линии», центральная красная линия делила площадку на две зоны, свою и чужую.

«Правило красной линии» запрещало бросать шайбу так, чтобы она пересекала две линии. Таким образом, игрок не мог принимать шайбу, посланную из зоны защиты, если сам он находился за центральной красной линией, т.е. на половине площадки чужой команды. После отмены этого правила хоккеисты получили возможность принимать пасы находясь прямо у синей линии соперника.

В 1997 году Международная федерация хоккея, надеясь сделать игру более динамичной и атакующей, решила отменить «правило красной линии». Отменяли правило в несколько этапов. Вначале его отменили в соревнованиях молодёжных команд. Окончательно «правило красной линии» отменили в 2001 году.
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CJ7
Ответ Константин Константинов
Что за красная линия , подскажите !?
Если ты серьезно спрашиваешь и не троллишь, а тут таких много, то на простом языке: это еще одна из линий офсайда. Красная линия и сейчас есть - это центральная линяя площадки, разделяющая ее на две половины. Раньше нельзя было принимать шайбу, если она проходила через две линии. То есть если игрок из своей зоны делает передачу вперед , а его партнер принимает шайбу в зоне между центральной линией и линией чужой зоны, то также фиксировался офсайд. Поэтому требовалось больше передач, чтобы выйти из своей зоны
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Константин Константинов
Что за красная линия , подскажите !?
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Splin
И правильно, может и медленней будет ритм, но заставит игроков думать, расчитывать как и что, а не бросил там через всею площадку🤣хоть уменьшится бей-беги
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Bambus
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А я бы и синие отменил,более зрелищная игра была бы
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hershe1
В натуре, блин. Уже появилось поколение не знающее о центральной красной линии. Динозаврам пора на выход. Этот мир катится хрен знает куда, под музыку рэп.
Сид уже старый, ему надо помедленней, чтобы он успевал добежать, пока распасовка будет у красной.
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privet100
Ответ Константин Константинов
Что за красная линия , подскажите !?
Вот и появилось поколение, не знающее о правиле красной линии... По факту уже всё описали. Причина отмена была - чтобы улучшить динамичность игры. Однако, сейчас многие говорят о возвращении этого правила, т.к. игра стала слишком быстрой, увеличились риски сотрясений и травм.
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Splin
Ответ заблокированному пользователю
чего, блеат?)
я тоже охренел, когда прочитал🤣🤣🤣
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Splin
Ответ Bambus
А я бы и синие отменил,более зрелищная игра была бы
ага и офсайд🤣🤣🤣✌️
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Splin
Ответ hershe1
В натуре, блин. Уже появилось поколение не знающее о центральной красной линии. Динозаврам пора на выход. Этот мир катится хрен знает куда, под музыку рэп. Сид уже старый, ему надо помедленней, чтобы он успевал добежать, пока распасовка будет у красной.
Мрак конечно....
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