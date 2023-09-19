Сидни Кросби: «Хочу увидеть возвращение красной линии в НХЛ. Это заставило бы игроков делать немного больше передач»
Сидни Кросби сообщил, что хотел бы увидеть возвращение красной линии в НХЛ.
– Если бы вы могли добавить правило в НХЛ, каким бы оно было?
– Я не хочу добавлять или убирать это [как правило]. Я просто хочу это увидеть: возвращение красной линии.
Просто хотелось бы посмотреть, как это повлияет на игру. Когда она была, было много ловушек и все такое прочее, но сегодня это была бы совершенно другая игра.
Я думаю, это заставило бы игроков делать немного больше передач. Мне просто хотелось бы увидеть сочетание того, как мы играем сейчас, с возвращением красной линии, по сравнению с тем, как это выглядело, когда она появилась впервые, – сказал нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби.
Напомним, что красная линия была упразднена в НХЛ после локаута в сезоне-2004/05.
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«Правило красной линии» запрещало бросать шайбу так, чтобы она пересекала две линии. Таким образом, игрок не мог принимать шайбу, посланную из зоны защиты, если сам он находился за центральной красной линией, т.е. на половине площадки чужой команды. После отмены этого правила хоккеисты получили возможность принимать пасы находясь прямо у синей линии соперника.
В 1997 году Международная федерация хоккея, надеясь сделать игру более динамичной и атакующей, решила отменить «правило красной линии». Отменяли правило в несколько этапов. Вначале его отменили в соревнованиях молодёжных команд. Окончательно «правило красной линии» отменили в 2001 году.
Сид уже старый, ему надо помедленней, чтобы он успевал добежать, пока распасовка будет у красной.