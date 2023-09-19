Сидни Кросби: «Хочу увидеть возвращение красной линии в НХЛ. Это заставило бы игроков делать немного больше передач»

Сидни Кросби сообщил, что хотел бы увидеть возвращение красной линии в НХЛ.

– Если бы вы могли добавить правило в , каким бы оно было?

– Я не хочу добавлять или убирать это [как правило]. Я просто хочу это увидеть: возвращение красной линии.

Просто хотелось бы посмотреть, как это повлияет на игру. Когда она была, было много ловушек и все такое прочее, но сегодня это была бы совершенно другая игра.

Я думаю, это заставило бы игроков делать немного больше передач. Мне просто хотелось бы увидеть сочетание того, как мы играем сейчас, с возвращением красной линии, по сравнению с тем, как это выглядело, когда она появилась впервые, – сказал нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Напомним, что красная линия была упразднена в НХЛ после локаута в сезоне-2004/05.

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