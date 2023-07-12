Бразилия подтвердила получение приглашения от ФХР на соревнования среди стран БРИКС
Бразилия подтвердила получение приглашения от ФХР на соревнования среди стран БРИКС.
Бразильская конфедерация ледовых видов спорта подтвердила приглашение от ФХР на участие в спортивных мероприятиях с участием стран БРИКС.
«Да, 16 июня Бразилия была удостоена чести быть приглашенной сыграть в соревновании среди стран БРИКС. Но по деталям пока еще не решено», – сказал директор конфедерации Салвадор Феррейра.
7 июля первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил о подписании меморандума со странами БРИКС о развитии хоккейных отношений.
Межгосударственное объединение БРИКС включает в себя Россию, Бразилию, ЮАР, Индию и Китай.
Бразилия входит в ИИХФ с 1984 года, но национальная команда страны ни разу не играла на чемпионатах мира и Олимпиадах.
Можно замахнутся на рекорд... по счету в одном матче.