Бразилия подтвердила получение приглашения от ФХР на соревнования среди стран БРИКС.

Бразильская конфедерация ледовых видов спорта подтвердила приглашение от ФХР на участие в спортивных мероприятиях с участием стран БРИКС.

«Да, 16 июня Бразилия была удостоена чести быть приглашенной сыграть в соревновании среди стран БРИКС. Но по деталям пока еще не решено», – сказал директор конфедерации Салвадор Феррейра.

7 июля первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил о подписании меморандума со странами БРИКС о развитии хоккейных отношений.

Межгосударственное объединение БРИКС включает в себя Россию, Бразилию, ЮАР, Индию и Китай.

Бразилия входит в ИИХФ с 1984 года, но национальная команда страны ни разу не играла на чемпионатах мира и Олимпиадах.