Бразилия подтвердила получение приглашения от ФХР на соревнования среди стран БРИКС

Теги ФХР Сборная России по хоккею Политика товарищеские матчи ТАСС Хоккей

Бразилия подтвердила получение приглашения от ФХР на соревнования среди стран БРИКС.

Бразильская конфедерация ледовых видов спорта подтвердила приглашение от ФХР на участие в спортивных мероприятиях с участием стран БРИКС. 

«Да, 16 июня Бразилия была удостоена чести быть приглашенной сыграть в соревновании среди стран БРИКС. Но по деталям пока еще не решено», – сказал директор конфедерации Салвадор Феррейра.

7 июля первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил о подписании меморандума со странами БРИКС о развитии хоккейных отношений.

Межгосударственное объединение БРИКС включает в себя Россию, Бразилию, ЮАР, Индию и Китай. 

Бразилия входит в ИИХФ с 1984 года, но национальная команда страны ни разу не играла на чемпионатах мира и Олимпиадах. 

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maks44
Есть шанс обыграть бразильцев.
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Они просто угорают!
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат Сан-Марино
Это как серия в Южном Парке, где против детей вышла НХЛовская команда, отмутузили их и после матча устроили грандиозное празднование
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
selso99
Если проведут турнир в таком составе, это будет наивысший цирк и позор в истории спорта
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
V.Damphousse #25
Ответ Фанат Сан-Марино
Это как серия в Южном Парке, где против детей вышла НХЛовская команда, отмутузили их и после матча устроили грандиозное празднование
Причём это был Детройт Ред Уингс с нарисованными Бэбкоком, Шэнахэном и другими, которые размазали детскую команду, которая вышла вместо Колорадо Эвеланш. При этом очень хорошо обыгрывается, как пафосно бородатые профи гордились победой над детьми. Здесь такое же намечается))
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Забор Высоков
Это несомненный успех!
Можно замахнутся на рекорд... по счету в одном матче.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат Сан-Марино
Лучше бы этот меморандум скурили
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yndestad
А почему африканцев не позвали? как договора подписывать про космос с папуасами, там мы первые, а как в хоккей играть - так лучше с Белорусью, да?)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Сергеевич
Кубок чемпионов стран БРИКС по хоккею будет повесомее футбольной олимпиады.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yndestad
Ответ V.Damphousse #25
Причём это был Детройт Ред Уингс с нарисованными Бэбкоком, Шэнахэном и другими, которые размазали детскую команду, которая вышла вместо Колорадо Эвеланш. При этом очень хорошо обыгрывается, как пафосно бородатые профи гордились победой над детьми. Здесь такое же намечается))
Такое уже было в футболе Сочи - Ростов)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ggpjqbygzr
Ждём СУПЕРСЕРИЮ с Бразилией!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savage
А представьте Бразилия нас обыграет)))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Beloded2007
Бразильцам разрешат посыпать лёд песком с Копакабаны
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yulay
Ротенберг: было очень почетно выиграть соревнования участием стран, которые составляют 42% населения нашей планеты. Конечно, это несравнимо больше 5% на чемпионате мира в Латвии - Красная машина вновь впереди планеты всей!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андоррский почтальон
Очередная многоходовочка - наши заманивают бразильцев в хоккей. Ведь известно, что Россия станет чемпионом мира по футболу тогда, когда Бразилия выиграет чемпионат мира по хоккею.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
viktorpavlov70
Ответ selso99
Если проведут турнир в таком составе, это будет наивысший цирк и позор в истории спорта
Нет. Позором будет то, что один известный персонаж будет неустанно месяцами воспевать эту победу и сравнивать её скажем с победой в Кубке Канады -81
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
papadok
Мы это увидим - Россия - Бразилия 10:0.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
viktorpavlov70
Ответ savage
А представьте Бразилия нас обыграет)))))
Йозе скажет, что мы продолжим работать по нашей системе и вернёмся ещё сильнее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий