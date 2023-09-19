Дементьев о Панарине: «Не думаю, что большой контракт давит на него. Неправильно оценивать хоккеистов только исходя из зарплаты»
Алексей Дементьев призвал оценивать игру Артемия Панарина не через призму денег.
У 31-летнего форварда осталось 3 года действия контракта с «Рейнджерс» с кэпхитом 11,64 миллиона долларов.
«Я жду от Артемия хорошей игры. Не думаю, что большой контракт психологически давит на него. Вообще, неправильно оценивать хоккеистов только исходя из суммы, которую они получают.
Хоккей – командная игра, не всегда все можно измерить заброшенными шайбами и результативными передачами, иногда полезнее для команды, когда игрок ловит шайбу на себя при обороне своих ворот», – сказал агент и хоккейный эксперт.
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