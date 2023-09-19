Дементьев о Панарине: «Не думаю, что большой контракт давит на него. Неправильно оценивать хоккеистов только исходя из зарплаты»

Алексей Дементьев призвал оценивать игру Артемия Панарина не через призму денег.

У 31-летнего форварда осталось 3 года действия контракта с « » с кэпхитом 11,64 миллиона долларов.

«Я жду от хорошей игры. Не думаю, что большой контракт психологически давит на него. Вообще, неправильно оценивать хоккеистов только исходя из суммы, которую они получают.

Хоккей – командная игра, не всегда все можно измерить заброшенными шайбами и результативными передачами, иногда полезнее для команды, когда игрок ловит шайбу на себя при обороне своих ворот», – сказал агент и хоккейный эксперт.