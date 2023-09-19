Дементьев о Панарине: «Не думаю, что большой контракт давит на него. Неправильно оценивать хоккеистов только исходя из зарплаты»

Теги Рейнджерс НХЛ Алексей Дементьев Артемий Панарин деньги Хоккей

Алексей Дементьев призвал оценивать игру Артемия Панарина не через призму денег.

У 31-летнего форварда осталось 3 года действия контракта с «Рейнджерс» с кэпхитом 11,64 миллиона долларов. 

«Я жду от Артемия хорошей игры. Не думаю, что большой контракт психологически давит на него. Вообще, неправильно оценивать хоккеистов только исходя из суммы, которую они получают.

Хоккей – командная игра, не всегда все можно измерить заброшенными шайбами и результативными передачами, иногда полезнее для команды, когда игрок ловит шайбу на себя при обороне своих ворот», – сказал агент и хоккейный эксперт. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий