Форвард «Трактора» Калинин о поражении: «Лада стоит на синей линии, вокруг ворот, ловит на себя. Ничего нового»

Сергей Калинин заявил, что «Лада» не предложила «Трактору» ничего нового в игре.

«Трактор» проиграл со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата .

– Такая же игра, как с «Ладой» в прошлый раз. Соперник стоит на синей линии, вокруг ворот, ловит на себя шайбы. Ничего нового.

Мы не смогли забить и пропустили в концовке. Надо уметь играть такие матчи.

Нужно больше бросать, идти на ворота и добивать. С одним голом редко матч можно выиграть.

– Игра в третьих периодах?

– Переборем эту ситуацию.

– Домашняя серия?

– Должны были забирать все игры. Не умеем играть концовки, здесь вопрос психологии.

Надо разбираться. Тренер нам подскажет, как нужно делать, – сказал нападающий « » .

«Трактор» проиграл 5 третьих периодов в 8 матчах сезона КХЛ. Победа лишь одна, разница голов – 4:11