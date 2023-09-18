Форвард «Трактора» Калинин о поражении: «Лада стоит на синей линии, вокруг ворот, ловит на себя. Ничего нового»
Сергей Калинин заявил, что «Лада» не предложила «Трактору» ничего нового в игре.
«Трактор» проиграл со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Такая же игра, как с «Ладой» в прошлый раз. Соперник стоит на синей линии, вокруг ворот, ловит на себя шайбы. Ничего нового.
Мы не смогли забить и пропустили в концовке. Надо уметь играть такие матчи.
Нужно больше бросать, идти на ворота и добивать. С одним голом редко матч можно выиграть.
– Игра в третьих периодах?
– Переборем эту ситуацию.
– Домашняя серия?
– Должны были забирать все игры. Не умеем играть концовки, здесь вопрос психологии.
Надо разбираться. Тренер нам подскажет, как нужно делать, – сказал нападающий «Трактора» Сергей Калинин.
«Трактор» проиграл 5 третьих периодов в 8 матчах сезона КХЛ. Победа лишь одна, разница голов – 4:11
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