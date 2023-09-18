Гатиятулин про 1 гол «Ладе»: «Трактор» собирается играть в атакующий хоккей. Разбираем видео – все соглашаются. В игре еще не научились»

Теги Лада Трактор КХЛ Анвар Гатиятулин Хоккей

Анвар Гатиятулин объяснил причины поражения от «Лады».

«Трактор» проиграл со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Первый период начали не так, как хотели. Не хватало нацеленности на ворота.

Потом это пришло, но в завершении не хватило точности. Пропустили голы на своих ошибках и не смогли забить свои моменты.

– Из восьми матчей текущего чемпионата «Трактор» проигрывает в пяти в третьих периодах. Как-то разбираете это?

– Конечно, разбираем эти моменты, обращаем внимание. Видимо, теряем концентрацию. Такие игры нужно уметь играть правильно.

– Большое преимущество по броскам, но всего лишь одна заброшенная шайба.

– Реализация подводит.

Неплохая нацеленность, много моментов создаем, но не хватает завершения. Разберем игру, акцентируем внимание на тех моментах, где мы должны быть сильнее.

– Сегодняшний поединок – это полное повторение матча с «Ладой», который был в Челябинске неделю назад. Не были сделаны выводы?

– Выводы сделаны были. Надо добавить в реализации, тогда все будет по-другому.

– С таким подбором игроков почему такой не самый зрелищный хоккей? Всего лишь одна шайба за сегодняшнюю игру.

– Соглашусь, что мало забиваем. Собираемся играть в атакующий хоккей.

Большую часть времени мы проводим именно в атаке. Есть моменты, но надо быть еще более сконцентрированными в завершении.

– У «Лады» много заблокированных бросков. Вас не тревожит, что много шайб ушли в игроков соперника?

– Да. Мы в перерывах делали акцент на этом. Соперник блокирует и надо сыграть чуть хитрее. Возможно, большое желание забить гол, поэтому такие решения.

– Это можно как-то тактически поправить?

– Когда разбираем видео, то все видят и соглашаются. В игре пока еще не научились.

Процесс идет и акцентируем внимание, как играть против такой обороны, – сказал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

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5 комментариев

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Владимир Кутепов
Тренера убрать и команда заиграет,с этим тренером будущего нет, только слепой не видет и Текслер.
+4
0
+4
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Андрей Кравченко
атакующий хоккей .а играют как и в прошлом сезоне от обороны.
0
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R-WRashid
Анвар, уходи.
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Александр Шеповалов
Ответ Владимир Кутепов
Тренера убрать и команда заиграет,с этим тренером будущего нет, только слепой не видет и Текслер.
Все верно,Анварик уже спекся.
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Андрей Сорокин
Ответ Александр Шеповалов
Все верно,Анварик уже спекся.
Он повторяет одно и тоже после каждого матча,как всё уже противно слушать.
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