Гатиятулин про 1 гол «Ладе»: «Трактор» собирается играть в атакующий хоккей. Разбираем видео – все соглашаются. В игре еще не научились»
Анвар Гатиятулин объяснил причины поражения от «Лады».
«Трактор» проиграл со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Первый период начали не так, как хотели. Не хватало нацеленности на ворота.
Потом это пришло, но в завершении не хватило точности. Пропустили голы на своих ошибках и не смогли забить свои моменты.
– Из восьми матчей текущего чемпионата «Трактор» проигрывает в пяти в третьих периодах. Как-то разбираете это?
– Конечно, разбираем эти моменты, обращаем внимание. Видимо, теряем концентрацию. Такие игры нужно уметь играть правильно.
– Большое преимущество по броскам, но всего лишь одна заброшенная шайба.
– Реализация подводит.
Неплохая нацеленность, много моментов создаем, но не хватает завершения. Разберем игру, акцентируем внимание на тех моментах, где мы должны быть сильнее.
– Сегодняшний поединок – это полное повторение матча с «Ладой», который был в Челябинске неделю назад. Не были сделаны выводы?
– Выводы сделаны были. Надо добавить в реализации, тогда все будет по-другому.
– С таким подбором игроков почему такой не самый зрелищный хоккей? Всего лишь одна шайба за сегодняшнюю игру.
– Соглашусь, что мало забиваем. Собираемся играть в атакующий хоккей.
Большую часть времени мы проводим именно в атаке. Есть моменты, но надо быть еще более сконцентрированными в завершении.
– У «Лады» много заблокированных бросков. Вас не тревожит, что много шайб ушли в игроков соперника?
– Да. Мы в перерывах делали акцент на этом. Соперник блокирует и надо сыграть чуть хитрее. Возможно, большое желание забить гол, поэтому такие решения.
– Это можно как-то тактически поправить?
– Когда разбираем видео, то все видят и соглашаются. В игре пока еще не научились.
Процесс идет и акцентируем внимание, как играть против такой обороны, – сказал главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.
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