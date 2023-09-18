Член набсовета ЦСКА Михайлов: «Проигрываем первый период практически все время – уже в форме должны быть. «Локомотив» был быстрее во всех компонентах»

Борис Михайлов заявил о недочетах в игре ЦСКА в первых периодах.

ЦСКА проиграл « » (1:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Да, сегодня мы проиграли, но «Локомотив» был быстрее, забил два гола. У нас было много моментов, но нападающие никак не могли забросить шайбу.

Противник заслуженно победил, потому что он во всех компонентах был быстрее и злее.

И, конечно, в последних играх ЦСКА подводит начало встреч. Первый период мы практически все время проигрываем. Я думаю, что команда уже должна быть в хорошей форме.

Конечно, я верю, что ЦСКА будет играть сильнее и сильнее, потому что есть желание, но некоторые моменты подводят», – сказал член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов.

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