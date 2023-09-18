Епанчинцев о ВХЛ: «Уровень становится выше. Все больше маленьких площадок – это требование времени»
Вадим Епанчинцев высказался об уровне OLIMPBET Чемпионата ВХЛ.
– Какой застали ВХЛ после работы в КХЛ?
– ВХЛ с каждым годом меняется, ее уровень становится выше, как и плотность команд. Идет активное взаимодействие ряда фарм-команд с клубами КХЛ, но «Югра» уже доказывала, что можно побеждать и в таких условиях, за счет внутренних ресурсов.
– Пока вы работали в «Амуре», «Югра» перешла на канадскую площадку, чем, судя по результату, на старте этого чемпионата вы воспользовались. Правильное решение?
– Да, в ВХЛ становится все больше маленьких площадок – это требование времени. Они позволяют играть в более агрессивный хоккей, уходить из углов.
В Ханты-Мансийске теперь такой же канадский формат, как в том же Хабаровске и подавляющем большинстве других городов КХЛ, это радует. И этим стараемся пользоваться, – сказал главный тренер «Югры».
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