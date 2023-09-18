Епанчинцев о ВХЛ: «Уровень становится выше. Все больше маленьких площадок – это требование времени»

Теги Вадим Епанчинцев Югра ВХЛ Хоккей

Вадим Епанчинцев высказался об уровне OLIMPBET Чемпионата ВХЛ.

– Какой застали ВХЛ после работы в КХЛ?

– ВХЛ с каждым годом меняется, ее уровень становится выше, как и плотность команд. Идет активное взаимодействие ряда фарм-команд с клубами КХЛ, но «Югра» уже доказывала, что можно побеждать и в таких условиях, за счет внутренних ресурсов.

– Пока вы работали в «Амуре», «Югра» перешла на канадскую площадку, чем, судя по результату, на старте этого чемпионата вы воспользовались. Правильное решение?

– Да, в ВХЛ становится все больше маленьких площадок – это требование времени. Они позволяют играть в более агрессивный хоккей, уходить из углов.

В Ханты-Мансийске теперь такой же канадский формат, как в том же Хабаровске и подавляющем большинстве других городов КХЛ, это радует. И этим стараемся пользоваться, – сказал главный тренер «Югры».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
А зачем нам в целом маленькие площадки? Готовить кадры для нхл? 🤔🤷🏿‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий