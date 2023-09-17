Владимир Крикунов: «СКА – один из претендентов на Кубок Гагарина. У тренерского штаба предостаточно опыта. Главное – что будет весной»

Теги Сибирь СКА Владимир Крикунов КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Владимир Крикунов считает СКА претендентом на Кубок Гагарина на фоне поражений.

Питерцы проиграли «Сибири» (1:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это пятое поражение подряд для команды Романа Ротенберга.

«Я бы не стал фокусироваться на каких-то сериях поражений у любой команды – идет старт сезона, притирка, лидеры проигрывают аутсайдерам.

Кто мог предположить, что «Магнитка» уступит «Ладе», а «Ак Барс» будет слабее «Сочи»?

СКА попал в неприятную ситуацию, но разве есть у кого-то сомнения, что к плей-офф петербуржцы подойдут во всеоружии? Главное – что будет весной.

Опыта тренерского штаба и таланта игроков там предостаточно, СКА был и остается одним из претендентов на кубок.

Сегодня в первом периоде с «Сибирью» произошел «черт побери», как говорит Роман Ротенберг, но потом на площадке была одна команда.

Конечно, нужно улучшать реализацию, бросков и моментов было огромное количество.

Сейчас красно-синим нужно одержать одну-две победы, и их прорвет, я в этом не сомневаюсь», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

18 комментариев

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Ыжык
Дед на две ставки что ли подлизывает? Охк и ска?
+17
-1
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Lari
Ответ Ыжык
Дед на две ставки что ли подлизывает? Охк и ска?
Всём у кого пропал блеск, доводит до блеска.
+6
-1
+5
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Egor Egor
как же человеку снова хочется тренировать. глубже надо язык
+5
0
+5
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Ветер
Согласен с дедом. Глупо увольнять человека, который смех и радость приносит людям.
+4
0
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artem21
Старый лизун совсем с ума сошёл
+4
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TOR-NN
Мда. А ведь нормальный когда то был мужик…
+3
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Machine Head
Дай Бог вечно будет тоже самое . Правда , зимой будет несколько обменов с фарм клубами .
+3
0
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Maxim Shumov
Дед хорошо сказал, скоро будет перевод на карту от Йозефа Борисыча💪🏻
+3
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Александр Невский
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СКА это позор КХЛ . Питер опустился на самое дно и вряд-ли выберется , Ротенберг это пародия на тренера , странно что общественсть Санкт-Петербурга а так же болельщики молчат . В Омске быстро бы сняли тренера , проиграть все игры это полный позор .
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Lari
Весной, будет слив во втором раунде команде из Востока, тут и лещу понятно.
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Derek Apple
да уж, компетентный человек
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Святогор
молодец глубоко очень,продолжай так же🤮
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Lari
Ответ Machine Head
Дай Бог вечно будет тоже самое . Правда , зимой будет несколько обменов с фарм клубами .
Совсем скоро, разок Сочи обыграет системного, пол состава обменяют на денежную компенсацию.
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mitos
Весной будет заслуженный отдых!
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Персональные данные Номер 67327384
Осталось найти кондиции
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JV
Ну да, получается гт уже посмотрел не 800, а где-то под 900 матчей, а это солидный багаж знаний))
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Персональные данные Номер 67327384
У них ж опыта больше
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Ilya Ilya
Ответ Machine Head
Дай Бог вечно будет тоже самое . Правда , зимой будет несколько обменов с фарм клубами .
Да что-то подсказывает, что скоро 1 игрок из лады перейдёт в ска.
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