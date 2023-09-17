Владимир Крикунов: «СКА – один из претендентов на Кубок Гагарина. У тренерского штаба предостаточно опыта. Главное – что будет весной»
Владимир Крикунов считает СКА претендентом на Кубок Гагарина на фоне поражений.
Питерцы проиграли «Сибири» (1:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это пятое поражение подряд для команды Романа Ротенберга.
«Я бы не стал фокусироваться на каких-то сериях поражений у любой команды – идет старт сезона, притирка, лидеры проигрывают аутсайдерам.
Кто мог предположить, что «Магнитка» уступит «Ладе», а «Ак Барс» будет слабее «Сочи»?
СКА попал в неприятную ситуацию, но разве есть у кого-то сомнения, что к плей-офф петербуржцы подойдут во всеоружии? Главное – что будет весной.
Опыта тренерского штаба и таланта игроков там предостаточно, СКА был и остается одним из претендентов на кубок.
Сегодня в первом периоде с «Сибирью» произошел «черт побери», как говорит Роман Ротенберг, но потом на площадке была одна команда.
Конечно, нужно улучшать реализацию, бросков и моментов было огромное количество.
Сейчас красно-синим нужно одержать одну-две победы, и их прорвет, я в этом не сомневаюсь», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
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