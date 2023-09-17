СКА идет предпоследним на Западе, до зоны плей-офф – 3 очка
СКА занимает предпоследнее место в таблице Западной конференции.
Команда Романа Ротенберга проиграла «Сибири» (1:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Это пятое поражение подряд для петербургского клуба.
На данный момент СКА имеет на своем счету четыре балла в семи матчах и находится на 10-м месте в таблице Западной конференции.
Отставание от зоны плей-офф – три очка, от лидера конференции – шесть баллов.
Ниже СКА лишь одна команда – 11-м в таблице идет «Витязь», проигравший 6 из 7 матчей в текущем сезоне.
Вы уж разберитесь. У вас там очки или баллы