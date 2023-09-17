СКА идет предпоследним на Западе, до зоны плей-офф – 3 очка

Теги СКА Витязь КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

СКА занимает предпоследнее место в таблице Западной конференции.

Команда Романа Ротенберга проиграла «Сибири» (1:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Это пятое поражение подряд для петербургского клуба.

На данный момент СКА имеет на своем счету четыре балла в семи матчах и находится на 10-м месте в таблице Западной конференции.

Отставание от зоны плей-офф – три очка, от лидера конференции – шесть баллов.

Ниже СКА лишь одна команда – 11-м в таблице идет «Витязь», проигравший 6 из 7 матчей в текущем сезоне.

22 комментария

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Maxim Shumov
Берегись, Витязь! Йозе скоро отберёт у тебя последнее место💪🏻
+26
0
+26
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rtr_return
Это будет впервые в кхл, когда сменят только помощников))
+14
0
+14
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Vasyamarch91
Можно там до конца сезона? Просто интересно читать интервью Йозе
+13
-1
+12
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Михаил Опякин
Нужен прорыв, времени на раскачку нет
+5
0
+5
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Petr Denisov
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Ответ rtr_return
Это будет впервые в кхл, когда сменят только помощников))
Скорее команду и судей 🤷‍♂️😅😅😅
+4
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Розе Ротенбергино
Нарезайте пресс-конференцию Ротенберга, там много материала из урока математики
+3
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Solist205
Дайте Роме поработать!! Лучший тренер!!!! И подольше!!!!!
+3
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Maxim Shumov
Надо запретить судьям свистеть в сторону СКИ. Как система должна играть в таких условиях? Еще и после самолетов
+3
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Персональные данные Номер 67327384
Надо переформатировать западную конференцию. Чтобы в ней все были в зоне ПО
+3
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Олег
Ответ Maxim Shumov
Берегись, Витязь! Йозе скоро отберёт у тебя последнее место💪🏻
👍🤣🤣🤣
+2
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seka@
Рома - это билет в один конец, на дно таблицы. Ну не тренер он, скажите ему уже кто-нибудь по секрету
+2
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Machine Head
Это двадцатое место в общей таблице КХЛ.
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Квебек
всё идёт по плану
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Ветер
Хорошее начало.
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Strannix
Да будет так всегда!
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Габорик
Как в старые добрые времена суперлиги, великий тренер возвращает команду на привычные места в таблице :)
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Персональные данные Номер 67327384
>> Отставание от зоны плей-офф – три очка, от лидера конференции – шесть баллов.
Вы уж разберитесь. У вас там очки или баллы
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Олег
Продолжать надо Ромка,всё в переди. 🤣😂😆
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snipe
«Рома, верим!!!!!!»
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Варлампий Варлампий
да это же чудо чудесное
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T0ughguy
Ответ rtr_return
Это будет впервые в кхл, когда сменят только помощников))
Трактор в межсезонье сменил всех кроме главного
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