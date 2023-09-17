Браташ о Подъяпольском: «Влад пока не дает сомневаться в своей позиции первого номера. Нет поводов его менять»

Теги Металлург Мг Лада Олег Браташ КХЛ Владислав Подъяпольский Трой Джозефс Хоккей

Олег Браташ отметил надежную игру вратаря «Лады» Владислава Подъяпольского.

Главный тренер тольяттинцев высказался после победы над «Металлургом» (3:1).

«Победа — это главное, ради чего мы выходим на игру. Сегодня получилось ее удержать. Поэтому мы рады.

Мы надеялись на Подъяпольского, зная его возможности и бэкграунд. Но у нас есть еще вратарь, который хорошо проявлял себя на предсезонной подготовке. Влад пока не дает сомневаться в своей позиции первого номера. Поэтому пока нет поводов его менять.

Джозефс удачно реализовывает свои моменты за счет правильной работы без шайбы. У него хороший бросок, но этого мало. Нужно хорошо играть без шайбы, действовать правильно, чтобы появлялись моменты для броска», – сказал Браташ.

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