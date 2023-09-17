Браташ о Подъяпольском: «Влад пока не дает сомневаться в своей позиции первого номера. Нет поводов его менять»

Олег Браташ отметил надежную игру вратаря «Лады» Владислава Подъяпольского.

Главный тренер тольяттинцев высказался после победы над « » (3:1).

«Победа — это главное, ради чего мы выходим на игру. Сегодня получилось ее удержать. Поэтому мы рады.

Мы надеялись на Подъяпольского, зная его возможности и бэкграунд. Но у нас есть еще вратарь, который хорошо проявлял себя на предсезонной подготовке. Влад пока не дает сомневаться в своей позиции первого номера. Поэтому пока нет поводов его менять.

удачно реализовывает свои моменты за счет правильной работы без шайбы. У него хороший бросок, но этого мало. Нужно хорошо играть без шайбы, действовать правильно, чтобы появлялись моменты для броска», – сказал .