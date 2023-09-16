Директор «Лады» о 3:1 с «Металлургом»: «Обыграть лидера КХЛ на его площадке – очень значимая победа. Такие игры прибавляют уверенности, это дорогого стоит»
Рафик Якубов прокомментировал победу «Лады» в матче с «Металлургом» (3:1).
«Такие игры прибавляют уверенности команде, это дорогого стоит. Все выкладывались, все бились. Очки нам нужны были как никому.
Обыграть такую команду, как магнитогорский «Металлург», лидера лиги, на его площадке – очень значимая победа.
В прошлом матче с «Магниткой» нам удалось отыграться с 0:2. Возможно, та игра дала задел на эту встречу. Тот матч дал понять, что «Лада» может играть со всеми на равных.
Ребята молодцы, поверили в себя и одержали заслуженную победу», – сказал спортивный директор «Лады» Якубов.
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