Разин про 1:3 с «Ладой»: «Металлургу» не хватило мусорного гола. Мы свершили две-три ошибки, больше претензий нет»

Теги Металлург Мг Лада КХЛ Андрей Разин Хоккей

Главный тренер «Металлурга» прокомментировал поражение 1:3 от «Лады» .

«Нам не хватило мусорного гола. Соперник играл строго, в откат. Мы совершили две, может быть, три ошибки, которые привели к пропущенным голам. Больших претензий к ребятам нет. Все старались. Хорошо сыграл Подъяпольский. Родные стены пока не очень помогают.

Молодых игроков потрясывает, но мы освоимся. Ничего страшного не произошло. Поражения бывают. Карпов не попал в состав не из-за ротации. Акользину дали отдохнуть.

Кстати, тенденция: Паша не играл два матча, и мы их проиграли. Думаю, что в ближайших матча мы подтянем из «Южного Урала» Мишу Грасса. Он перспективный парень, центральный нападающий», – сказал Андрей Разин.

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