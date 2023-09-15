«Лада» и 35-летний Бодров расторгли контракт по обоюдному согласию. Форвард завершит карьеру и войдет в тренерский штаб клуба в роли аналитика

«Лада» и 35-летний Евгений Бодров расторгли контракт по обоюдному согласию.

Форвард завершит карьеру и станет тренером-аналитиком клуба.

В прошлом октябре вернувшийся в Тольятти Бодров получил тяжелую травму, после чего на лед не выходил.

«Расторжение контракта – это наше совместное с решение. С ним по этому поводу общались, и этому непростому решению поспособствовал характер травмы – перелом бедра, который он получил почти год назад, к тому же сам Евгений долго сомневался относительно возможности возвращения на лед после такой серьезной травмы, чтобы пробиваться в состав нашей команды.

Сейчас у нас возникла потребность в тренере-аналитике, мы пообщались с тренерским штабом и решили ему предложить эту должность.

Бодров – наш парень и мы не хотим его бросать в такой сложной ситуации. Он выразил желание перейти на тренерскую работу и учиться тренерскому ремеслу в дальнейшем. Клуб готов оказывать в этом ему всяческое содействие. Считаю, что от этого решения выиграют обе стороны», – сказал гендиректор «Лады» Александр Чеботарев.