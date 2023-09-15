«Лада» и 35-летний Бодров расторгли контракт по обоюдному согласию. Форвард завершит карьеру и войдет в тренерский штаб клуба в роли аналитика

Теги Лада травмы Евгений Бодров Александр Чеботарев КХЛ Хоккей

«Лада» и 35-летний Евгений Бодров расторгли контракт по обоюдному согласию.

Форвард завершит карьеру и станет тренером-аналитиком клуба. 

В прошлом октябре вернувшийся в Тольятти Бодров получил тяжелую травму, после чего на лед не выходил. 

«Расторжение контракта – это наше совместное с Евгением решение. С ним по этому поводу общались, и этому непростому решению поспособствовал характер травмы – перелом бедра, который он получил почти год назад, к тому же сам Евгений долго сомневался относительно возможности возвращения на лед после такой серьезной травмы, чтобы пробиваться в состав нашей команды.

Сейчас у нас возникла потребность в тренере-аналитике, мы пообщались с тренерским штабом и решили ему предложить эту должность.

Бодров – наш парень и мы не хотим его бросать в такой сложной ситуации. Он выразил желание перейти на тренерскую работу и учиться тренерскому ремеслу в дальнейшем. Клуб готов оказывать в этом ему всяческое содействие. Считаю, что от этого решения выиграют обе стороны», – сказал гендиректор «Лады» Александр Чеботарев. 

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2 комментария

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Oleg Olegov
Лада середины нулевых, с Кошечкиным, Бодровым, Емелиным, Ибрагимовым, одна из самых любимых команд в российском хоккее. Все думали, что без денег Лада сразу уйдёт на дно, а там оказалось столько юных звезд одновременно.
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+3
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Антон Прокопчук
Ответ Oleg Olegov
Лада середины нулевых, с Кошечкиным, Бодровым, Емелиным, Ибрагимовым, одна из самых любимых команд в российском хоккее. Все думали, что без денег Лада сразу уйдёт на дно, а там оказалось столько юных звезд одновременно.
ээх, золотое время, как раз после локаута
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