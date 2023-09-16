Кравец о 5 победах в 6 матчах: «Во всех играх мы были лидерами, проявляли характер, мужество, хорошие командные действия»

Теги Авангард Нефтехимик КХЛ Михаил Кравец Дамир Шарипзянов Либор Шулак Хоккей

Михаил Кравец подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (5:1).

«Хорошая игра с нашей стороны. С первых минут ребята включились, создавали моменты. Единственное, может, где-то не реализовали, но были хорошие скорости, правильные действия весь матч. Большинство забили, меньшинство выстояли.

Самое главное, что выиграли, при счете 2:1 были нервы, но сразу забили в большинстве и уверенно довели игру до победы.

Считаю, что домашняя серия прошла хорошо, выиграли пять матчей из шести. Во всех играх мы были лидерами, создавали моментов больше, чем соперник, проявляли характер, мужество, хорошие командные действия. Нужно совершенствовать игру в обороне, атаке, по позициям, готовимся к серьезной поездке.

Действительно, при розыгрыше большинства поменяли двух защитников – Либора Шулака и Дамира Шарипзянова – местами в спецбригадах. Идею вернуть Шарипзянова в первую спецбригаду предложил наш тренер по большинству Рамиль Сайфуллин, так как Дамир в прошлом сезоне играл с этими ребятами. А Шулака перевести во вторую спецбригаду, где он добавит лидерских качеств», – сказал главный тренер «Авангарда» Кравец.

«Авангард» выиграл 5 из 6 матчей в сезоне. У «Нефтехимика» 5 поражений в 6 играх

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2 комментария

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Ыжык
Все как по канонам, сначала изменяешь то что работало, оно перестает работать, возвращаешь все обратно, радуешься.
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Den Sh
Наверное первый матч в этом сезоне, по которому нет особых вопросов к команде. Выиграли спокойно, со второго периода играли с запасом, была уверенность, что команда может ещё добавить если возникнет необходимость, в общем хорошая игра, всех с победой!
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