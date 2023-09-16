Кравец о 5 победах в 6 матчах: «Во всех играх мы были лидерами, проявляли характер, мужество, хорошие командные действия»

Михаил Кравец подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (5:1).

«Хорошая игра с нашей стороны. С первых минут ребята включились, создавали моменты. Единственное, может, где-то не реализовали, но были хорошие скорости, правильные действия весь матч. Большинство забили, меньшинство выстояли.

Самое главное, что выиграли, при счете 2:1 были нервы, но сразу забили в большинстве и уверенно довели игру до победы.

Считаю, что домашняя серия прошла хорошо, выиграли пять матчей из шести. Во всех играх мы были лидерами, создавали моментов больше, чем соперник, проявляли характер, мужество, хорошие командные действия. Нужно совершенствовать игру в обороне, атаке, по позициям, готовимся к серьезной поездке.

Действительно, при розыгрыше большинства поменяли двух защитников – и – местами в спецбригадах. Идею вернуть Шарипзянова в первую спецбригаду предложил наш тренер по большинству Рамиль Сайфуллин, так как Дамир в прошлом сезоне играл с этими ребятами. А Шулака перевести во вторую спецбригаду, где он добавит лидерских качеств», – сказал главный тренер « » .

«Авангард» выиграл 5 из 6 матчей в сезоне. У «Нефтехимика» 5 поражений в 6 играх