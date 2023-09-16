Голдобин о звене с Порядиным и Морозовым: «Павел очень быстрый, Иван может и обыграть, и в обороне подчистить, и забить шикарно. Я тоже в разных местах могу удочку закинуть»

Форвард «Спартака» Николай Голдобин высказался о своем звене.

«Мы со сборов еще начали тренироваться в таком звене, нашли такое взаимодействие. Каждый друг друга заменяет, подсказывает. Павел [ ] у нас очень быстрый, [Морозов] может и обыграть, и в обороне подчистить, и забить шикарно. Я тоже в разных местах могу, как говорится, удочку закинуть.

Со СКА мы очень солидно сыграли, особенно в первые два периода, открывались в пас, переиграли соперника.

Против ЦСКА все может быть, но я знаю, что ребята выйдут биться, так как для нас это принципиальный матч, московское дерби, и мы будем играть до конца.

Обычно у команд спад бывает к Новому году, потому что мы проходим тяжелые сборы, накладывается усталость. Если такое случится, то ничего страшного – свои голы забьем и поможем команде выиграть», – сказал форвард « », лидирующий с 8 шайбами в гонке снайперов Фонбет чемпионата .